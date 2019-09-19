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      Сенцов дал показания Гаагскому трибуналу: что об этом известно

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      Олег Сенцов
      Олег Сенцов

      Недавно освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов рассказал, что он давал показания Гаагскому трибуналу. Однако давал их он против действий ФСБ.

      Как рассказал бывший пленник, показания он дал своему адвокату, когда попал в следственный изолятор "Лефортово". А впоследствии заявление о пытках он сделал и в российском суде, передает "Громадское". 

      Читайте также: За человека не считали, – Сенцов о смене российских тюрем

      "Да. Я пришел, дал показания, потому что это на ФСБ показания, на их действия, для Гаагского трибунала. Зло должно быть наказано", – отметил украинский режиссер.

      По его словам, говорится о сотрудниках ФСБ, а именно о московской группе, которая приехала в Крым специально по заданию. Сенцов добавил, что среди российских спецназовцев было еще и несколько работников СБУ, которые перешли на сторону оккупантов, – "выслуживались, чтобы их взяли на новую службу".

      Олег Сенцов вернулся в Украину 7 сентября в рамках обмена пленными с Россией по схеме "35 на 35". Вместе с ним прибыли еще 10 других политзаключенных и 24 моряка, которых Кремль в ноябре 2018 года после атаки захватил вблизи Керченского пролива на Азове. Вскоре после возвращения Олег Сенцов и Александр Кольченко дали первую пресс-конференцию. Все, о чем говорили освобожденные украинцы, – здесь.

      Важно! Не признаю Крым и Донбасс частью РФ, о другом можно договариваться, – Сенцов


      Какие пленники Кремля вернулись в Украину / Инфографика 24 канала


      24 военнопленных моряка вернулись в Украину / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Трибунал в Гааге ФСБ Украина – Россия Новости России Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
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