Шаману, який хотів вигнати Путіна, обрали запобіжний захід

У Росії затримали якутського шамана Олександра Габишева, який вже пів року йде далекосхідними трасами в бік Москви, звідки в 2021 році має намір "вигнати" Володимира Путіна. Суд уже обрав шаману запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Копію постанови суду опублікувало російське агентство "Інтерфакс".

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Шамана підозрюють у справі про публічні заклики до екстремістської діяльності.

У постанові зазначено, що за результатами психолого-лінгвістичного дослідження, у висловлюваннях шамана "міститься публічний заклик до насильницьких дій щодо президента РФ". До речі, напередодні у міжнародній правозахисній організації Amnesty International якутського шамана назвали в’язнем сумління і закликали звільнити його.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков 20 вересня заявляв, що Кремль не має відношення до затримання шамана.

Хто такий Саша Шаман і навіщо він йде пішки у Москву "виганяти" Путіна?Якутський шаман Олександр Габишев вже чотири місяці пішки йде вздовж далекосхідних трас до Москви. Він вважає президента Росії породженням темних сил, з яким під силу впоратися тільки шаману. За майже дві тисячі кілометрів шляху Габишев поспілкувався з сотнями водіїв, відео з його проповідями набрали більше мільйона переглядів.





Шаман Олександр Габишев / соцмережі



9 вересня в столиці Бурятії пройшла акція протесту. Три дні люди не йшли з центральної площі, незважаючи на розгін силовиками і затримання. Вони вимагали скасувати підсумки виборів мера міста, а також звільнити затриманих раніше прихильників шамана.



У липні Габишев зібрав масовий мітинг в Читі, на який зібралось понад 700 осіб. Головне гасло мітингу – "Росія без Путіна". Шаман повідомив, що вийшов з Якутії навесні і до Москви планує дійти через два роки. Він стверджує, що бог йому сказав, що "Путін не людина, а демон, і він повинен його вигнати". Шаман уточнив, що поки його дії - мирні: народні збори і мітинги. Однак, якщо це не допоможе, він готовий застосувати й "інші методи".