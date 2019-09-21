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      Шаману, который хотел изгнать Путина, выбрали меру пресечения

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      Шаману Александру Габышеву избрали меру пресечения
      Шаману Александру Габышеву избрали меру пресечения / sibreal.org

      В России задержали якутского шамана Александра Габышева, который уже полгода идет по дальневосточным трассам в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен "изгнать" Владимира Путина. Суд уже избрал шаману меру пресечения в виде подписки о невыезде.

      Копию постановления суда опубликовало российское агентство "Интерфакс".

      Читайте также: Путь шамана: почему Габышев опасен для Путина

      Шамана подозревают в деле о публичных призывах к экстремистской деятельности.

      В постановлении указано, что по результатам психолого-лингвистического исследования, в высказываниях шамана "содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ". Кстати, накануне в международной правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и призвали освободить его.

      Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 20 сентября заявлял, что Кремль не имеет отношения к задержанию шамана.

      Кто такой Саша Шаман и зачем он идет пешком в Москву "изгонять" Путина?Якутский шаман Александр Габышев уже четыре месяца пешком идет вдоль дальневосточных трасс в Москву. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. За почти две тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше миллиона просмотров.


      Шаман Александр Габышев / соцсети

      9 сентября в столице Бурятии прошла акция протеста. Три дня люди не уходили с центральной площади, несмотря на разгон силовиками и задержания. Они требовали отменить итоги выборов мэра города, а также освободить задержанных ранее сторонников шамана.

      В июле Габышев собрал массовый митинг в Чите, на который собралось более 700 человек. Главный лозунг митинга – "Россия без Путина". Шаман сообщил, что вышел из Якутии весной и в Москву планирует дойти через два года. Он утверждает, что бог ему сказал, что "Путин не человек, а демон, и он должен его изгнать". Шаман уточнил, что пока его действия – мирные: народные собрания и митинги. Однако, если это не поможет, он готов применить и "другие методы".

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      Теги: Криминальные новости Новости России Владимир Путин Новости политики
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