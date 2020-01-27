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      Польша требует вернуть полную территориальную целостность Украины

      58 Читати новину українською
      Анджей Дуда / Getty Images

      Польский президент Анджей Дуда в который раз поддержал территориальную целостность Украины. Также он отметил, что возвращение полной территориальной целостности Украины – это однозначная позиция Польши.

      Такое заявление Дуда сделал во время брифинга по итогам встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний сейчас находится с официальным визитом в Польше. 

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      Как рассказал Дуда, политики во время встречи обсудили:

      • ситуацию в Украине,
         
      • отношения с Россией,
         
      • оккупацию Донбасса и Крыма.

      Для Польши вопрос однозначен – мы требуем возвращения преимущества международного права и не нарушать нормы этого права. Возвращение полной территориальной целостности Украины – это наша однозначная позиция. Украина всегда может рассчитывать на нас,
      – заявил польский президент.

      Также он поддержал обмен пленными, который недавно состоялся между Украиной и боевиками. Дуда отметил, что для обычных людей и для общества это очень важно.

      Также Дуда пригласил Зеленского совместно увековечить память польских и украинских солдат, сражавшихся в 20-м году XX века с большевистским нападением. По его словам, такая мера укрепит как связи среди общества, так и будет способствовать построению хороших отношений между народами. Дуда добавил, что сто лет прошло после тех событий, когда против большевиков боролись и украинцы, и поляки.

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      Совместный брифинг Зеленского и Дуды по итогам их встречи: видео

      К слову, Зеленский и Дуда также договорились, что в Польше будет восстановлено разрушенную могилу воинов Украинской повстанческой армии. Размещается она на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Польши Анджей Дуда Новости политики СССР Украина – Россия История Новости Украины
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