Польша требует вернуть полную территориальную целостность Украины

Польский президент Анджей Дуда в который раз поддержал территориальную целостность Украины. Также он отметил, что возвращение полной территориальной целостности Украины – это однозначная позиция Польши.

Такое заявление Дуда сделал во время брифинга по итогам встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний сейчас находится с официальным визитом в Польше.

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Как рассказал Дуда, политики во время встречи обсудили:

ситуацию в Украине,



отношения с Россией,



оккупацию Донбасса и Крыма.

Для Польши вопрос однозначен – мы требуем возвращения преимущества международного права и не нарушать нормы этого права. Возвращение полной территориальной целостности Украины – это наша однозначная позиция. Украина всегда может рассчитывать на нас,

– заявил польский президент.

Также он поддержал обмен пленными, который недавно состоялся между Украиной и боевиками. Дуда отметил, что для обычных людей и для общества это очень важно.

Также Дуда пригласил Зеленского совместно увековечить память польских и украинских солдат, сражавшихся в 20-м году XX века с большевистским нападением. По его словам, такая мера укрепит как связи среди общества, так и будет способствовать построению хороших отношений между народами. Дуда добавил, что сто лет прошло после тех событий, когда против большевиков боролись и украинцы, и поляки.

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Совместный брифинг Зеленского и Дуды по итогам их встречи: видео

К слову, Зеленский и Дуда также договорились, что в Польше будет восстановлено разрушенную могилу воинов Украинской повстанческой армии. Размещается она на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве.