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      Польша восстановит уничтоженную могилу УПА на горе Монастырь, – Зеленский

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      Польша восстановит могилу УПА на горе Монастырь / Колаж 24 канала

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Польша восстановит разрушенную могилу воинов Украинской повстанческой армии в Подкарпатском воеводстве.

      Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с польським президентом Анджеем Дудой в Освенциме.

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      "Украина разблокировала мораторий на поисковые работы, польские эксперты провели первые работы в Львовской области. Следующим шагом будет восстановление польской стороной могилы на горе Монастырь и взятие ее под защиту", – рассказал Зеленский.

      Что известно об уничтожении могилы УПА в Польше

      20 января на горе Монастырь возле села Верхрати, что в Польше, неизвестные сняли и сбросили в яму мемориальную таблицу над могилой воинов УПА. На ней были указаны только имена и даты рождения погибших воинов, без всякой символики, и надпись: "Погибли в борьбе за Украину".

      Вандалы сорвали и вышитые рушники с деревьев, которые польские активисты и интеллигенция повесили осенью, чтобы почтить погибших.

      МИД Польши назвало это попыткой подорвать добрососедские отношения государства с Украиной и пообещало взяться за расследование.

      могила упа
      Вандалы уничтожили могилу воинов УПА

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Анджей Дуда Новости Польши История УПА
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