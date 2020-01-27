Польша восстановит уничтоженную могилу УПА на горе Монастырь, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Польша восстановит разрушенную могилу воинов Украинской повстанческой армии в Подкарпатском воеводстве.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с польським президентом Анджеем Дудой в Освенциме.

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"Украина разблокировала мораторий на поисковые работы, польские эксперты провели первые работы в Львовской области. Следующим шагом будет восстановление польской стороной могилы на горе Монастырь и взятие ее под защиту", – рассказал Зеленский.

Что известно об уничтожении могилы УПА в Польше

20 января на горе Монастырь возле села Верхрати, что в Польше, неизвестные сняли и сбросили в яму мемориальную таблицу над могилой воинов УПА. На ней были указаны только имена и даты рождения погибших воинов, без всякой символики, и надпись: "Погибли в борьбе за Украину".

Вандалы сорвали и вышитые рушники с деревьев, которые польские активисты и интеллигенция повесили осенью, чтобы почтить погибших.

МИД Польши назвало это попыткой подорвать добрососедские отношения государства с Украиной и пообещало взяться за расследование.



Вандалы уничтожили могилу воинов УПА