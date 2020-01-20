В Польше уничтожили памятную доску на могиле воинов УПА

Мемориальную табличку над могилой украинских героев, которая еще с 2015 года была разбита, сняли и сбросили в яму.

Памятная доска была установлена на горе Монастырь возле села Верхраты на могиле воинов Украинской повстанческой армии, которые погибли в результате боя с НКВДистами 2-3 марта 1945 года, пишет РБК-Украина.

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Отмечают, что вандалы сорвали и вышитые полотенца с деревьев, которые польские активисты и интеллигенция повесили осенью, чтобы почтить погибших.

Уничтоженную доску заметил обычный человек, который во время рождественских праздников находился на горе.

На могиле есть надпись: "Погибли в борьбе за Украину", которую утвердил прошлый секретарь Совета охраны памяти борьбы и мученичества Анджей Пшевозник. На доске были размещены только имена, фамилии и даты рождения погибших воинов. Никакой символики на памятнике не было.

Объединение украинцев в Польше уже осудило надругательство над могилой в официальном заявлении.

О вандализме на могилах украинцев в Польше

В течение последних лет в Польше неоднократно уничтожали и оскверняли могилы, где похоронены украинские защитники. В основном эти дела остаются нераскрытыми, а виновных не привлекают к ответственности.

В октябре совершили акт вандализма над братской могилой воинов УПА. Неизвестные зарисовали ее белой и красной краской. В польских националистических и антиукраинских кругах могилы 47 воинов УПА, погибших в 1946-1947 годах в Бирче и Лишней, вызывают особенно острые эмоции.

В ноябре под Перемышлем осквернили могилы украинских сечевых стрельцов. Памятную плиту и крест тоже покрыли краской.