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      У Польщі знищили пам’ятну дошку на могилі воїнів УПА

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      У Польщі осквернили могилу українських воїнів / rbc.ua

      Меморіальну таблицю над могилою українських героїв, яка ще із 2015 року була розбитою, зняли та скинули у яму.

      Пам’ятна дошка була встановлена на горі Монастир біля села Верхрати на могилі воїнів Української повстанської армії, які загинули внаслідок бою із НКВДистами 2-3 березня 1945 року, пише РБК-Україна.

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      Зазначають, що вандали зірвали й вишиті рушники з дерев, які польські активісти та інтелігенція повісили восени, аби вшанувати загиблих.

      Знищену дошку помітила звичайна людина, яка під час різдвяних свят перебувала на горі.

      На могилі є напис: "Загинули в боротьбі за Україну", який затвердив минулий секретар Ради охорони пам’яті боротьби і мучеництва Анджей Пшевознік. На дошці були розміщені лише імена, прізвища і дати народження загиблих воїнів. Жодної символіки на пам’ятнику не було.

      Об’єднання українців у Польщі вже засудило наругу над могилою у офіційній заяві.

       

       

      Про вандалізм на могилах українців у Польщі

      Протягом останніх років у Польщі неодноразово знищували та оскверняли могили, де поховані українські захисники. Здебільшого ці справи залишаються нерозкритими, а винних не притягують до відповідальності.

      У жовтні вчинили акт вандалізму над братською могилою вояків УПА. Невідомі замалювали її білою та червоною фарбою. У польських націоналістичних та антиукраїнських колах могили 47 воїнів УПА, які загинули у 1946-1947 роках у Бірчі та Лішній, викликають особливо гострі емоції.

      У листопаді під Перемишлем осквернили могили українських січових стрільців. Пам’ятну плиту та хрест також покрили фарбою.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Новини політики Жертви УПА Новини Польщі Історія
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