Культ Бандеры и Мельника: Посольство Польши возмущено из-за слов пресс-секретаря МИД об ОУН-УПА

Посольство Польши в Украине раскритиковало заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Екатерины Зеленко. Она заявила, что каждый народ имеет право самостоятельно определять и чествовать своих героев.

Таким был ответ Зеленко в комментарии "УНН" на предыдущее письмо послов Польши и Израиля относительно чествования в Украине ряда деятелей, среди которых лидеры ОУН Андрей Мельник и Степан Бандера.

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Она отметила, что возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является одним из приоритетных направлений государственной политики Украины.

Существуют деятели, институты и даже страны, которые заинтересованы в том, чтобы вопрос чествования национальных героев и важных дат и в дальнейшем был предметом раздора между украинцами и другими народами,

– отметила она.

Реакция Польши на слова Екатерины Зеленко

Посольство Польши в Украине резко раскритиковало заявление Зеленко. Новое письмо дипломатов опубликовало польское издание Onet. Там подчеркнули, что заявление Зеленко не размещено на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины.

Польским дипломатам оказалось трудно поверить, что эти слова могли прозвучать из уст украинского дипломата. По их мнению, если бы слова Зленко были правдивыми, "это означало бы, что украинская дипломатия к национальным героям причисляет идеологов украинского интегрального национализма, жертвами которого стали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других народов".

Если госпожа Зеленко считает, что культ Бандеры или Мельника – это внутреннее дело Украины, то на каком основании Киев обращается (на наш взгляд, обращается справедливо) с инициативой, чтобы Россия признала Голодомор геноцидом и выступает против московской теории "русского мира"?,

– говорится в заявлении посольства.

Польским дипломатам также очень не понравились намеки спикера МИД Украины относительно действия Израиля и Польши в интересах третьей стороны. Они указали, что "Польша и лично посол Цихоцкий много раз доказывали свое негативное отношение к агрессии России против Украины.

Что известно о реакции Польши и Израиля на чествование в Украине деятелей ОУН-УПА

Посол Израиля Джоэль Лион и посол Польши Бартош Цихоцкий накануне совместно выразили обеспокоенность тем, что 24 декабря Львовский областной совет принял постановление, направленное на выделение государственных средств в память лидера ОУН Андрея Мельника, министра УНР и писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы – одного из идеологов украинского национализма.

Также дипломаты осудили то, что Киевская городская государственная администрация 1 января на своем здании "выставила баннер с изображением Степана Бандеры".

При этом, они отметили, что в Украине чествуют людей, которые "активно пропагандировали этнические чистки", не уточнив кого имеют в виду.

Кто такой Андрей Мельник?Полковник армии Украинской Народной Республики, военный и политический деятель. Организатор формации Сечевых Стрельцов в Киеве, один из организаторов Украинской военной организации. Был председателем Провода ОУН, узник немецких концлагерей. Борец за независимость Украины в 20-м веке.

Кто такой Юрий Липа?Общественный деятель, писатель, поэт, публицист, врач, автор украинской геополитической концепции, один из выдающихся идеологов украинского национализма. У Гитлера Липе предлагали возглавить марионеточное правительство Украины. Однако Юрий с достоинством отверг это позорное предложение. И, на удивление, остался жив. Однако впоследствии его замучили подразделения НКВД.

Кто такой Степан Бандера?Украинский политический деятель, один из главных идеологов украинского националистического движения 2-го века, после раскола ОУН – председатель Провода ОУН-Б. Вместе с Ярославом Стецько были авторами Акта восстановления Украинского Государства 30 июня 1941 года. Вскоре после этого гитлеровцы поместили Бандеру под домашний арест, а затем – в центральную Берлинскую тюрьму. 2 года Бандера находился в концлагере Заксенхаузен. Впоследствии его освободили и предложили участие в руководстве антисоветского вооруженного движения в тылу Красной армии. Однако Бандера отверг предложение и на сотрудничество с гитлеровцами не согласился. Советское правительство приказало КГБ убить Бандеру в Мюнхене. Это осуществил советский агент Богдан Сташинский 15 октября 1959 года.