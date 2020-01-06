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      Культ Бандери і Мельника: Посольство Польщі обурене через слова речниці МЗС про діячів ОУН-УПА

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      1 січня у Києві пройшла смолоскипна хода до дня народження Степана Бандери / pravda.com.ua

      Посольство Польщі в Україні розкритикувало заяву речниці Міністерства закордонних справ України Катерини Зленко. Вона заявила, що кожен народ має право самостійно визначати і вшановувати своїх героїв.

      Такою була відповідь Зеленко в коментарі "УНН" на попередній лист послів Польщі та Ізраїлю щодо вшанування в Україні низки діячів, серед яких лідери ОУН Андрій Мельник та Степан Бандера.

      До теми: Це наші герої: У Раді відповіли Польщі та Ізраїлю щодо вшанування діячів ОУН-УПА

      Вона наголосила, що відродження та збереження національної пам'яті українського народу є одним із пріоритетних напрямів державної політики України.

      Існують діячі, інституції і навіть країни, які зацікавлені у тому, щоб питання вшанування національних героїв і важливих дат і надалі були предметом розбрату між українцями й іншими народами,
      – зауважила вона.

      Реакція Польщі на слова Катерини Зленко

      Посольство Польщі в Україні різко розкритикувало заяву Зеленко. Новий лист дипломатів опублікувало польське видання Onet. Там підкреслили, що заява Зеленко не розміщена на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України. 

      Польським дипломатам виявилось важко повірити, що ці слова могли прозвучати з вуст українського дипломата. На їхню думку, якби слова Зленко були правдивими, "це означало б, що українська дипломатія до національних героїв зараховує ідеологів українського інтегрального націоналізму, жертвами якого стали десятки тисяч поляків, євреїв і тисячі представників інших народів".

      Якщо пані Зеленко вважає, що культ Бандери чи Мельника – це внутрішня справа України, то на якій підставі Київ звертається (на наш погляд, звертається справедливо) з ініціативою, щоб Росія визнала Голодомор геноцидом та виступає проти московської теорії "русского міра"?,
      – мовиться у заяві посольства.

      Польським дипломатам також дуже не сподобались натяки речниці МЗС України щодо дій Ізраїлю та Польщі в інтересах третьої сторони. Вони вказали, що "Польща та особисто посол Ціхоцький багато разів доводили своє негативне ставлення до агресії Росії проти України.

      Що відомо про реакцію Польщі та Ізраїлю на вшанування в Україні діячів ОУН-УПА

      Посол Ізраїлю Джоель Ліон і посол Польщі Бартош Ціхоцький напередодні спільно висловили стурбованість тим, що 24 грудня Львівська обласна рада ухвалила постанову, спрямовану на виділення державних коштів на вшанування пам’яті лідера ОУН Андрія Мельника, міністра УНР і письменника Івана Липи та його сина Юрія Липи – одного з ідеологів українського націоналізму.

      Також дипломати засудили те, що Київська міська державна адміністрація 1 січня на своїй будівлі "виставила банер із зображенням Степана Бандери".

      При цьому, вони зазначили, що в Україні вшановують людей, які "активно пропагували етнічні чистки", не уточнивши кого мають на увазі.

      Хто такий Андрій Мельник?полковник армії Української Народної Республіки, військовий і політичний діяч. Організатор формації Січових Стрільців у Києві, один з організаторів Української військової організації. Був головою Проводу ОУН; в'язень німецьких концтаборів. Борець за незалежність України у 20-му столітті.

      Хто такий Юрій Липа?Громадський діяч, письменник, поет, публіцист, лікар, автор української геополітичної концепції, один з визначних ідеологів українського націоналізму. У Гітлера Липі пропонували очолити маріонетковий уряд України. Однак Юрій з гідністю відкинув цю ганебну пропозицію. І, на диво, залишився живим. Проте згодом його закатували підрозділи НКВС.

      Хто такий Степан Бандера?Український політичний діяч, один із головних ідеологів українського націоналістичного руху 2-го століття, після розколу ОУН – голова Проводу ОУН-Б. Разом з Ярославом Стецьком були авторами Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року. Невдовзі після цього гітлерівці помістили Бандеру під домашній арешт, а потім – у центральну Берлінську в’язницю. 2 роки Бандера перебував у концтаборі Заксенгаузен. Згодом його звільнили та запропонували участь у керівництві антирадянського збройного руху в тилу Червоної армії. Однак Бандера відкинув пропозицію та на співпрацю з гітлерівцями не погодився. Радянський уряд наказав КДБ вбити Бандеру в Мюнхені. Це здійснив радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року.

      12 страв на Святвечір
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Польщі Степан Бандера УПА МЗС України Скандал
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