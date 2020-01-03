Це наші герої: У Раді відповіли Польщі та Ізраїлю щодо вшанування діячів ОУН-УПА

У Верховній Раді відреагували на заяви послів Ізраїлю та Польщі в Україні щодо вшанування діячів ОУН-УПА. Депутати вважають, що посли висловили неправдиві твердження у своїх заявах.

Про це на своїй фейсбук-сторінці заявив голова групи Верховної Ради з міжпарламентських зв’язків із Польщею Микола Княжицький.

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За його словами, рівень антисемітизму в Україні значно нижчий, ніж у Польщі, а поляків українці вважають найбільшими друзями з усіх народів.

Які етнічні чистки міг пропагувати міністр уряду УНР Іван Липа, який народився в Керчі, а помер у 1923 році у Винниках під Львовом? Нічого подібного не було. Та й позиції Бандери і Мельника були протилежними. Якщо вже хтось і розпалює антисемітизм і міжнаціональну ворожнечу, то це Володимир Путін, який звинуватив в антисемітизмі увесь польський народ,

– заявив Княжицький.

Нардеп підкреслив, що можна по різному ставитися до дій історичних постатей, але українці завжди шануватимуть борців за волю і незалежність.

Що відомо про реакцію Польщі та Ізраїлю на вшанування в Україні діячів ОУН-УПА

Посол Ізраїлю Джоель Ліон і посол Польщі Бартош Ціхоцький напередодні спільно висловили стурбованість тим, що 24 грудня Львівська обласна рада ухвалила постанову, спрямовану на виділення державних коштів на вшанування пам’яті лідера ОУН Андрія Мельника, міністра УНР і письменника Івана Липи та його сина Юрія Липи – одного з ідеологів українського націоналізму.

Також дипломати засудили те, що Київська міська державна адміністрація 1 січня на своїй будівлі "виставила банер із зображенням Степана Бандери".

При цьому, вони зазначили, що в Україні вшановують людей, які "активно пропагували етнічні чистки", не уточнивши кого мають на увазі.

Хто такий Андрій Мельник?полковник армії Української Народної Республіки, військовий і політичний діяч. Організатор формації Січових Стрільців у Києві, один з організаторів Української військової організації. Був головою Проводу ОУН; в'язень німецьких концтаборів. Борець за незалежність України у 20-му столітті.

Хто такий Юрій Липа?Громадський діяч, письменник, поет, публіцист, лікар, автор української геополітичної концепції, один з визначних ідеологів українського націоналізму. У Гітлера Липі пропонували очолити маріонетковий уряд України. Однак Юрій з гідністю відкинув цю ганебну пропозицію. І, на диво, залишився живим. Проте згодом його закатували підрозділи НКВС.

Хто такий Степан Бандера?Український політичний діяч, один із головних ідеологів українського націоналістичного руху 2-го століття, після розколу ОУН – голова Проводу ОУН-Б. Разом з Ярославом Стецьком були авторами Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року. Невдовзі після цього гітлерівці помістили Бандеру під домашній арешт, а потім – у центральну Берлінську в’язницю. 2 роки Бандера перебував у концтаборі Заксенгаузен. Згодом його звільнили та запропонували участь у керівництві антирадянського збройного руху в тилу Червоної армії. Однак Бандера відкинув пропозицію та на співпрацю з гітлерівцями не погодився. Радянський уряд наказав КДБ вбити Бандеру в Мюнхені. Це здійснив радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року.