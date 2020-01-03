Это наши герои: В Раде ответили Польше и Израилю о почтении деятелей ОУН-УПА

В Верховной Раде отреагировали на заявления послов Израиля и Польши в Украине о чествовании деятелей ОУН-УПА. Депутаты считают, что послы выразили ложные утверждения в своих заявлениях.

Об этом на своей фейсбук-странице заявил глава группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Польшей Николай Княжицкий.

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По его словам, уровень антисемитизма в Украине значительно ниже, чем в Польше, а поляков украинцы считают наибольшими друзьями из всех народов.

Какие этнические чистки мог пропагандировать министр правительства УНР Иван Липа, который родился в Керчи, а умер в 1923 году в Винниках подо Львовом? Ничего подобного не было. Да и позиции Бандеры и Мельника были противоположными. Если уж кто и разжигает антисемитизм и межнациональную рознь, то это Владимир Путин, который обвинил в антисемитизме весь польский народ,

– заявил Княжицкий.

Нардеп подчеркнул, что можно по-разному относиться к действиям исторических личностей, но украинцы всегда будут чтить борцов за свободу и независимость.

Что известно о реакции Польши и Израиля на чествование в Украине деятелей ОУН-УПА

Посол Израиля Джоэль Лион и посол Польши Бартош Цихоцкий накануне совместно выразили обеспокоенность тем, что 24 декабря Львовский областной совет принял постановление, направленное на выделение государственных средств на почтение памяти лидера ОУН Андрея Мельника, министра УНР и писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы – одного из идеологов украинского национализма.

Также дипломаты осудили то, что Киевская городская государственная администрация 1 января на своем здании "выставила баннер с изображением Степана Бандеры".

При этом, они отметили, что в Украине чтят людей, которые "активно пропагандировали этнические чистки", не уточнив кого имеют в виду.

Кто такой Андрей Мельник? полковник армии Украинской Народной Республики, военный и политический деятель. Организатор формации Сечевых Стрельцов в Киеве, один из организаторов Украинской военной организации. Был главой Провода ОУН; узник немецких концлагерей. Борец за независимость Украины в 20-м веке.

Кто такой Юрий Липа? Общественный деятель, писатель, поэт, публицист, врач, автор украинской геополитической концепции, один из выдающихся идеологов украинского национализма. У Гитлера Липе предлагали возглавить марионеточное правительство Украины. Однако Юрий с достоинством отверг это постыдное предложение. И, на удивление, остался жив. Однако впоследствии его замучили подразделения НКВД.

Кто такой Степан Бандера? Украинский политический деятель, один из главных идеологов украинского националистического движения 2-го века, после раскола ОУН – глава Провода ОУН-Б. Вместе с Ярославом Стецько были авторами Акта восстановления Украинского Государства 30 июня 1941 года. Вскоре после этого гитлеровцы поместили Бандеру под домашний арест, а затем – в центральную Берлинскую тюрьму. 2 года Бандера находился в концлагере Заксенхаузен. Впоследствии его освободили и предложили участие в руководстве антисоветского вооруженного движения в тылу Красной армии. Однако Бандера отклонил предложение и на сотрудничество с гитлеровцами не согласился. Советское правительство приказало КГБ убить Бандеру в Мюнхене. Это совершил советский агент Богдан Сташинский 15 октября 1959 года.