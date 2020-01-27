Польща відновить знищену могилу УПА на горі Монастир, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Польща відновить зруйновану могилу воїнів Української повстанської армії у Підкарпатському воєводстві.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з польським президентом Анджеєм Дудою в Освенцимі.

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"Україна розблокувала мораторій на пошукові роботи, польські експерти провели перші роботи у Львівській області. Наступним кроком буде відновлення польською стороною могили на горі Монастир та взяття її під захист", – розповів Зеленський.

Що відомо про знищення могили УПА в Польщі

20 січня на горі Монастир біля села Верхрати, що у Польщі, невідомі зняли та скинули в яму меморіальну таблицю над могилою воїнів УПА. На ній були вказані лише імена і дати народження загиблих воїнів, без жодної символіки, та надпис: "Загинули в боротьбі за Україну".

Вандали зірвали й вишиті рушники з дерев, які польські активісти та інтелігенція повісили восени, аби вшанувати загиблих.

МЗС Польщі назвало це спробою підірвати добросусідські відносини держави з Україною і пообіцяло взятись за розслідування.



Вандали знищили могилу воїнів УПА