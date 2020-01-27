17:08
27 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто насправді тренує агентів Кремля. Російський нострадамус
      Вєсті Кремля
      19:06, 25 січня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенку ламають плани. "Слуги народу" не хочуть у в'язницю
      Вєсті.UA
      19:21, 25 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Польща відновить знищену могилу УПА на горі Монастир, – Зеленський

      491 Читать новость на русском
      Польща відновить могилу УПА на горі Монастир / Колаж 24 каналу

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що Польща відновить зруйновану могилу воїнів Української повстанської армії у Підкарпатському воєводстві.

      Про це він сказав під час спільної пресконференції з польським президентом Анджеєм Дудою в Освенцимі.

      Читайте також: Культ Бандери і Мельника: Посольство Польщі обурене через слова речниці МЗС про діячів ОУН-УПА

      "Україна розблокувала мораторій на пошукові роботи, польські експерти провели перші роботи у Львівській області. Наступним кроком буде відновлення польською стороною могили на горі Монастир та взяття її під захист", – розповів Зеленський.

      Що відомо про знищення могили УПА в Польщі

      20 січня на горі Монастир біля села Верхрати, що у Польщі, невідомі зняли та скинули в яму меморіальну таблицю над могилою воїнів УПА. На ній були вказані лише імена і дати народження загиблих воїнів, без жодної символіки, та надпис: "Загинули в боротьбі за Україну".

      Вандали зірвали й вишиті рушники з дерев, які польські активісти та інтелігенція повісили восени, аби вшанувати загиблих.

      МЗС Польщі назвало це спробою підірвати добросусідські відносини держави з Україною і пообіцяло взятись за розслідування. 

      могила упа
      Вандали знищили могилу воїнів УПА

      ДТП на Одеській трасі: зіткнулися 11 машин, зокрема пасажирський автобус – фото, відео
      сьогодні
      12155
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Новини Польщі Анджей Дуда Історія УПА
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Путинский переворот: операция "2024" идет без помех
      Блоги 25
      сьогодні , 15:00 Назначение Путиным нового "смотрящего" по Украине: оценки, риски и последствия
      Блоги 714
      сьогодні , 11:00 Як правильно лікувати грип та застуду
      9352
      24 січня , 13:36 Як купувати квитки дешевше? Розповідає Concert.ua
      1459
      сьогодні , 14:20 Хто підставив Дональда Трампа, або Недоброзичливий інтерес до України
      Блоги 350
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук