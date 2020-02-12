Нормальная страна уже бы вернула Украине Крым, – глава ОП Польши о России

В Польше говорят, что диалог с Россией возможен даже в условиях агрессии, хотя дружбу с ней в основном поддерживают страны, расположенные далеко от ее границ. Кроме того, если бы РФ стала нормальным европейским государством, то уже бы давно вернула Украине незаконно аннексированный Крым.

Такое заявление сделал глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в интервью Dziennik Gazeta Prawna, отвечая на вопрос о невозможности наступления мира на Донбассе или возвращении Крыма Украине в ближайшее время.

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То есть вы предполагаете, что Россия не может быть нормальной европейской страной. Такая страна отдала бы Крым. Я хотел бы европейскую Россию,

– сказал он.

В то же время глава польского ОП убежден, что диалог с агрессором возможен и об этом свидетельствуют переговоры в Минске. Однако не стоит путать формат ведения переговоров и возврат к нормальным отношениям как у доверенных партнеров.

"Определенная проблема международных отношений заключается в том, что теплые чувства к России растут вместе с удалением от ее границ. Защитниками дружбы с Россией являются те, кто подальше находится от нее", – сказал Щерский.

Также чиновник прокомментировал позицию президента Польши Анджея Дуды относительно отношений с Россией. Сначала тот заявлял, что "никто в здравом уме в Польше не хочет напряженных отношений с Москвой, потому что это наш сосед". Однако Дуда убежден, что о конструктивных отношениях с Москвой речь может идти только после того, как она начнет уважать суверенитет и территориальную целостность других стран.

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К слову, в конце января Президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Польше, встретился там с коллегой Анджеем Дудой. Последний подчеркнул, что поддерживает территориальную целостность Украины и требует от оккупанта вернуть захваченные территории.