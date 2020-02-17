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      Путин не отдаст ни Крым, ни Донбасс, – Сенцов

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      Сенцов убежден, что Путин не вернет Украине Крым и Донбасс / pravda.com.ua

      Президент Владимир Путин никогда не вернет Украине незаконно аннексированный Крым и не уйдет с Донбасса, где шесть лет идет война. Поэтому единственная стратегия для Киева и международного сообщества давить на Кремль, чтобы он не стабилизировал ситуацию внутри РФ. А уже когда режим Путина-агрессора упадет – ситуация изменится и Украина будет искать пути для возвращения своих оккупированных земель.

      Такое мнение высказал режиссер и освобожденный политзаключенный Олег Сенцов в интервью "Украинской правде". По его словам, вопрос Крыма для российского президента является принципиальным.

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      Здесь нужно понимать, что Путин Крым не отдаст, это невозможно. Он проще отдаст Кремль, чем отдаст Крым. Значит, продолжать пытаться договориться с ним о Крыме нельзя. Донбасс он тоже на наших условиях не вернет. Значит, нужно давить – это единственная стратегия как Украины, так и мирового сообщества. Мы должны на него давить, не дать ему стабилизировать политическую, экономическую и социальную ситуацию внутри России", – подчеркнул режиссер.

      Бывший политзаключенный добавил, что авторитарный режим Путина в России все равно обречен. Он построен на лжи и запугивании, поэтому не может существовать вечно.

      "В России нет ни одной институции, есть только Путин. Это такой столб, на который поставлены все остальные – парламент, СМИ, полицейские, спецслужбы, армия. Все зависит только от одного человека, принимает решение только один человек – Путин. И это не институт президента, это – институт Путина. Когда уйдет он, это все рухнет", – добавил Сенцов.

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      По мнению режиссера, именно когда в России у власти будет не Путин, а его преемник, ситуация может улучшиться и для Украины. Ведь новая власть начнет искать поддержку у международного сообщества, а и вместе с Украиной может давить, чтобы РФ вернула оккупированные территории.

      Любой человек, который придет на смену Путину, будет вынужден искать поддержки за рубежом, чтобы опереться на их политическое влияние и поддержку, потому что внутри страны такого у него не будет. И в этой ситуации мы можем с помощью западных партнеров занять жесткую позицию по непризнанию новой власти без возвращения наших территорий,
      – подытожил Сенцов.

      Как Россия оккупировала украинский Крым и Донбасс?
      Россия в 2014 году напала на Украину и аннексировала Крым. Произошло это в то время, когда в стране продолжался Евромайдан, а Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. Сначала РФ перебросила на территорию полуострова своих военных в форме без опознавательных знаков. Уже 16 марта Москва провела так называемый референдум, который послужил ему основанием для незаконного "присоединения" Крыма к России. Этот референдум был незаконным, его не признали ни Украина, ни цивилизованный мир.

      Уже весной 2014 года РФ вторглась на Восток Украины и начала там войну, которая продолжается до сих пор. Россия постоянно поддерживает подконтрольных ему боевиков, предоставляет им оружие, тяжелую технику и даже своих российских военных. Также все действия главарей боевиков напрямую контролирует Кремль.

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины Война на Донбассе Олег Сенцов Владимир Путин Украина – Россия Новости России Новости политики
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