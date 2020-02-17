Путін не віддасть ні Крим, ні Донбас, – Сенцов

Президент Росії Володимир Путін ніколи не поверне Україні незаконно анексований Крим і не піде з Донбасу, де шостий рік триває війна. Тому єдина стратегія для Києва та міжнародної спільноти – тиснути на Кремль, аби він не стабілізував ситуацію всередині РФ. А вже коли режим Путіна-агресора впаде – ситуація зміниться й Україна зможе шукати шляхи для повернення своїх окупованих територій.

Таку думку висловив режисер і звільнений політв'язень Олег Сенцов в інтерв'ю "Українській правді". За його словами, питання Криму для російського президента є принциповим.

Цікаво: Москва закриє історію про анексію Криму, – Казарін назвав ризики повернення води на півострів

Тут потрібно розуміти, що Путін Крим не віддасть, це неможливо. Він простіше віддасть Кремль, аніж віддасть Крим. Значить, продовжувати намагатися домовитися з ним про Крим не можна. Донбас він теж на наших умовах не поверне. Значить, потрібно тиснути – це єдина стратегія як України, так і світової спільноти. Ми повинні на нього тиснути, не дати йому стабілізувати політичну, економічну та соціальну ситуацію всередині Росії", – наголосив режисер.

Колишній політв'язень додав, що авторитарний режим Путіна у Росії все одно є приреченим. Він побудований на брехні та залякуванні, тож не може існувати вічно.

"У Росії немає жодної інституції, є тільки Путін. Це такий стовп, на який поставлені всі інші – парламент, ЗМІ, поліцейські, спецслужби, армія. Все залежить тільки від однієї людини, приймає рішення тільки одна людина – Путін. І це не інститут президента, це – інститут Путіна. Тому не можна поміняти прізвище і все залишиться, як є. Коли піде він, це все завалиться", – додав Сенцов.

До теми: Розкол в сім'ях і протести, – Сенцов розповів про перші дні окупації Криму

На думку режисера, саме коли у Росії при владі буде не Путін, а його наступник, ситуація може покращитися й для України. Адже нова влада почне шукати підтримку у міжнародної спільноти, а та разом з Україною може тиснути, аби РФ повернула окуповані території.

Будь-яка людина, яка прийшде на зміну Путіну, буде змушена шукати підтримки за кордоном, щоб спертися на їх політичний вплив і підтримку, тому що всередині країни такого у нього не буде. І в цій ситуації ми можемо з допомогою західних партнерів зайняти жорстку позицію щодо невизнання нової влади без повернення наших територій,

– підсумував Сенцов.

Як Росія окупувала український Крим і Донбас?Росія у 2014 році напала на Україну та анексувала Крим. Сталося це у той час, коли в країні тривав Євромайдан, а Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. Спочатку РФ перекинула на територію півострова своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Вже 16 березня Москва провела так званий референдум, який послугував їй підставою для незаконного "приєднання" Криму до Росії. Цей референдум був незаконним, його не визнали ні Україна, ні цивілізований світ.



Вже весною 2014 року РФ вдерлася на Схід України та почала там війну, яка триває досі. Росія постійно підтримує підконтрольних йому бойовиків, надає їм зброю, важку техніку та навіть своїх російських військових. Також усі дії ватажків бойовиків напряму контролює Кремль.