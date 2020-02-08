Путин вредит всем: как в Крыму отреагировали на изменения в конституции РФ

15 января Владимир Путин предложил изменить конституцию России. Однако большинство россиян считает, что правки вносятся только в интересах действующего президента. Журналисты "Крым.Реалии" решили спросить крымчан , как они оценивают такие шаги власти.

Изменения, которые предложил российский президент, являются самыми масштабными политическими реформами в истории России после принятия Конституции в 1993 году.

К слову: Реакция россиян на изменения в конституции России

Что планирует Путин:

изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент;

перераспределить полномочия между ветвями власти, наделить полномочиями Государственный совет и позволить ему увольнять судей Верховного и Конституционного судов;

изменить пункт о запрете одному и тому же человеку занимать пост президента более 2 сроков подряд;

кандидат в президенты перед баллотированием будет вынужден прожить в России 25 лет (пока действует возрастной ценз в 10 лет);

президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство (даже в прошлом).

Независимые эксперты считают, что именно председателем Совета Федерации станет Владимир Путин после окончания президентской каденции и де-факто сохранит власть в стране.

Поэтому журналисты спросили жителей оккупированного Кремля, как они относятся к предложенным Путиным изменениям в конституции.

Ответы смотрите в видео:

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