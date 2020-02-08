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      Путін шкодить усім: як в Криму відреагували на зміни до конституції РФ

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      Володимир Путін / Getty images

      15 січня Володимир Путін запропонував змінити конституцію Росії. Однак більшість росіян вважає, що правки вносяться лише в інтересах чинного президента. Журналісти "Крим.Реалії" вирішили запитати кримчан, як вони оцінюють такі кроки влади.

      Зміни, які запропонував російський президент, є наймасштабнішими політичними реформами в історії Росії після схвалення Конституції в 1993 році.

      До слова: Реакція росіян на зміни до конституції Росії

      Що планує Путін:

      • змінити процедуру призначення уряду країни. Прем'єра, а також його заступників і міністрів буде затверджувати парламент;
      • перерозподілити повноваження між гілками влади, наділити повноваженнями Державну раду і дозволити їй звільняти суддів Верховного і Конституційного судів;
      • змінити пункт про заборону одній і тій самій людині обіймати посаду президента більше ніж 2 терміни поспіль;
      • кандидат у президенти перед балотуванням буде змушений прожити в Росії 25 років (поки що діє віковий ценз в 10 років);
      • президент не може мати іноземне громадянство або посвідку на проживання (навіть у минулому).

      Незалежні експерти вважають, що саме головою Ради Федерації стане Володимир Путін після закінчення президентської каденції та де-факто збереже владу в країні.

      Тому журналісти запитали жителів окупованого Кремля, як вони ставляться до запропонованих Путіним змін в конституції.

      Відповіді дивіться у відео:

      Повний випуск "Крим.Реалії" дивіться сьогодні о 18:00 на 24 каналі. Не пропустіть!

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      Автор: Дмитро Євчин
      Теги: Новини Росії Анексія Криму Новини Криму
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