Путін шкодить усім: як в Криму відреагували на зміни до конституції РФ

15 січня Володимир Путін запропонував змінити конституцію Росії. Однак більшість росіян вважає, що правки вносяться лише в інтересах чинного президента. Журналісти "Крим.Реалії" вирішили запитати кримчан, як вони оцінюють такі кроки влади.

Зміни, які запропонував російський президент, є наймасштабнішими політичними реформами в історії Росії після схвалення Конституції в 1993 році.

До слова: Реакція росіян на зміни до конституції Росії

Що планує Путін:

змінити процедуру призначення уряду країни. Прем'єра, а також його заступників і міністрів буде затверджувати парламент;

перерозподілити повноваження між гілками влади, наділити повноваженнями Державну раду і дозволити їй звільняти суддів Верховного і Конституційного судів;

змінити пункт про заборону одній і тій самій людині обіймати посаду президента більше ніж 2 терміни поспіль;

кандидат у президенти перед балотуванням буде змушений прожити в Росії 25 років (поки що діє віковий ценз в 10 років);

президент не може мати іноземне громадянство або посвідку на проживання (навіть у минулому).

Незалежні експерти вважають, що саме головою Ради Федерації стане Володимир Путін після закінчення президентської каденції та де-факто збереже владу в країні.

Тому журналісти запитали жителів окупованого Кремля, як вони ставляться до запропонованих Путіним змін в конституції.

Відповіді дивіться у відео:

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