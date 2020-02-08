Путін шкодить усім: як в Криму відреагували на зміни до конституції РФ
15 січня Володимир Путін запропонував змінити конституцію Росії. Однак більшість росіян вважає, що правки вносяться лише в інтересах чинного президента. Журналісти "Крим.Реалії" вирішили запитати кримчан, як вони оцінюють такі кроки влади.
Зміни, які запропонував російський президент, є наймасштабнішими політичними реформами в історії Росії після схвалення Конституції в 1993 році.
До слова: Реакція росіян на зміни до конституції Росії
Що планує Путін:
- змінити процедуру призначення уряду країни. Прем'єра, а також його заступників і міністрів буде затверджувати парламент;
- перерозподілити повноваження між гілками влади, наділити повноваженнями Державну раду і дозволити їй звільняти суддів Верховного і Конституційного судів;
- змінити пункт про заборону одній і тій самій людині обіймати посаду президента більше ніж 2 терміни поспіль;
- кандидат у президенти перед балотуванням буде змушений прожити в Росії 25 років (поки що діє віковий ценз в 10 років);
- президент не може мати іноземне громадянство або посвідку на проживання (навіть у минулому).
Незалежні експерти вважають, що саме головою Ради Федерації стане Володимир Путін після закінчення президентської каденції та де-факто збереже владу в країні.
Тому журналісти запитали жителів окупованого Кремля, як вони ставляться до запропонованих Путіним змін в конституції.
Відповіді дивіться у відео:
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