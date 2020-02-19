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      Кислица на Совбезе ООН поднял тему Крыма: Полуостров превратился в гетто прав человека

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      Сергей Кислица– постоянный представитель Украины при ООН / ukraineun.org

      Посол Украины в ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН поднял тему Крыма. Он акцентировал внимание на том, что с начала аннексии полуостров превратился в гетто прав человека и огромную военную базу.

      Совет безопасности ООН вечером 19 февраля в Нью-Йорке провел заседание, посвященное пятой годовщине заключения минских соглашений. Инициатором его была Россия, однако в очередной раз не увидела поддержки от дипломатов стран ООН

      К теме: "Хотят ли русские войны": Кислица в ООН на русском обратился к россиянам – видео

      "Россия традиционно пытается показать жертву агрессии – агрессором и искажать правду", – сказал во время своего выступления постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Среди тем, которые он поднял, была и тема Крыма. 

      В результате аннексии Россией Крыма полуостров превратился в гетто прав человека и огромную военную базу. Количество политических заключенных постоянно растет. Украинцы и крымские татары подвергаются репрессиям,
      – заявил Кислица. 

      И добавил, что "вокруг полуострова – стена молчания, оккупанты не допускают никаких международных проверок".

      Россия продолжает практику скрытого демографического изменения. В Крым завезли более 130 тысяч военных и гражданских лиц, таким образом местное население вытесняют. Также в Крым Россия завозит ультрасовременное вооружение и войска, милитаризуя регион,
      – рассказал посол Украины в ООН. 

      "Россия нанесла огромный экономический и экологический ущерб региону", – подытожил Кислица. 

      Важно! В этот же день, 18 февраля, когда состоялось заседание Совбеза ООН, пророссийские боевики атаковали украинские позиции с использованием массированного артиллерийского огня.

      Один украинский военный погиб. Его фото показал дипломатам в ООН Сергей Кислица. 

      Что такое Совбез ООН? Совет безопасности Организации Объединенных Наций отвечает за поддержание международного мира и безопасности. Постоянными членами Совбеза являются Великобритания, Китай, Россия, США, Франция. Еще 10 членов избирает Генассамблея на два года по географическому признаку.

      В отличие от других органов ООН, только Совет безопасности имеет право принимать решения, обязательные для выполнения всеми членами ООН. Украина была непостоянным членом Совбеза в 2016 – 2017 годах.

      Смотрите также видео заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Украине

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      18 февраля
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Крыма Новости России Аннексия Крыма Украина – Россия Сергей Кислица ООН Новости Украины Новости политики
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