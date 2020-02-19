Кислица на Совбезе ООН поднял тему Крыма: Полуостров превратился в гетто прав человека

Посол Украины в ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН поднял тему Крыма. Он акцентировал внимание на том, что с начала аннексии полуостров превратился в гетто прав человека и огромную военную базу.

Совет безопасности ООН вечером 19 февраля в Нью-Йорке провел заседание, посвященное пятой годовщине заключения минских соглашений. Инициатором его была Россия, однако в очередной раз не увидела поддержки от дипломатов стран ООН .

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"Россия традиционно пытается показать жертву агрессии – агрессором и искажать правду", – сказал во время своего выступления постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Среди тем, которые он поднял, была и тема Крыма.

В результате аннексии Россией Крыма полуостров превратился в гетто прав человека и огромную военную базу. Количество политических заключенных постоянно растет. Украинцы и крымские татары подвергаются репрессиям,

– заявил Кислица.

И добавил, что "вокруг полуострова – стена молчания, оккупанты не допускают никаких международных проверок".

Россия продолжает практику скрытого демографического изменения. В Крым завезли более 130 тысяч военных и гражданских лиц, таким образом местное население вытесняют. Также в Крым Россия завозит ультрасовременное вооружение и войска, милитаризуя регион,

– рассказал посол Украины в ООН.

"Россия нанесла огромный экономический и экологический ущерб региону", – подытожил Кислица.

Важно! В этот же день, 18 февраля, когда состоялось заседание Совбеза ООН, пророссийские боевики атаковали украинские позиции с использованием массированного артиллерийского огня.



Один украинский военный погиб. Его фото показал дипломатам в ООН Сергей Кислица.

Что такое Совбез ООН? Совет безопасности Организации Объединенных Наций отвечает за поддержание международного мира и безопасности. Постоянными членами Совбеза являются Великобритания, Китай, Россия, США, Франция. Еще 10 членов избирает Генассамблея на два года по географическому признаку.



В отличие от других органов ООН, только Совет безопасности имеет право принимать решения, обязательные для выполнения всеми членами ООН. Украина была непостоянным членом Совбеза в 2016 – 2017 годах.