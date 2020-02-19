Кислиця на Радбезі ООН підняв тему Криму: Півострів перетворився на гетто

Посол України в ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН підняв тему Криму. Він акцентував увагу на тому, що з початку анексії півострів перетворився на гетто прав людини та велетенську військову базу.

Рада безпеки ООН увечері 19 лютого у Нью-Йорку провела засідання, присвячене п'ятій річниці укладання мінських угод. Ініціювала його Росія, однак вкотре не побачила підтримки від дипломатів країн ООН.

До теми: "Хотят ли русские войны": Кислиця в ООН російською звернувся до росіян – відео

"Росія традиційно намагається показати жертву агресії – агресором та викривлювати правду", – сказав під час свого виступу постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Серед тем, які він підняв, була й тема Криму.

У результаті анексії Росією Криму півострів перетворився на гетто прав людини та велетенську військову базу. Кількість політичних в'язнів постійно зростає. Українці та кримські татари зазнають репресій,

– заявив Кислиця.

І додав, що "навколо півострова – стіна мовчання, окупанти не допускають жодних міжнародних перевірок".

Росія продовжує практику прихованої демографічної зміни. До Криму завезли понад 130 тисяч військових та цивільних осіб, у такий спосіб місцеве населення витісняють. Також до Криму Росія завозить ультрасучасне озброєння та війська, мілітаризуючи регіон,

– розповів посол України в ООН.

"Росія завдала величезних економічних та екологічних збитків регіону", – підсумував Кислиця.

Важливо! Цього ж дня, 18 лютого, коли відбулося засідання Радбезу ООН, проросійські бойовики атакували українські позиції із використанням масованого артилерійського вогню.



Один український військовий загинув. Його фото показав дипломатам в ООН Сергій Кислиця.

Що таке Радбез ООН?Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй відповідає за підтримку міжнародного миру та безпеки. Постійними членами Радбезу є Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція. Ще 10 членів обирає Генасамблея на два роки за географічною ознакою.



На відміну від інших органів ООН, тільки Рада безпеки має право ухвалювати рішення, обов'язкові для виконання всіма членами ООН. Україна була непостійним членом Радбезу у 2016 – 2017 роках.

Дивіться також відео засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні