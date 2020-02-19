"Хотят ли русские войны": Кислиця в ООН російською звернувся до росіян – відео

Завершуючи свій виступ на Радбезі ООН постійний представник України Сергій Кислиця, перейшов на російську мову. Мовляв, для того, щоб його, можливо почули росіяни, яким не байдуже сьогодення і майбутнє їхньої країни.

Звертаючись до росіян він процитував російського поета Євгена Євтушенка (Гангуса) "Хотят ли русские войны".

Важливо: Радбез ООН провів засідання через Україну: відео

Цитування вірша наводимо мовою оригіналу:

Хотят ли русские войны?



Спросите вы у тех солдат,



что под березами лежат,



и пусть вам скажут их сыны,



хотят ли русские войны.

Після цього він звернувся до представника Росії на Радбезі ООН Василя Небензі, підкресливши, що відповіддю на питання про те, чи хочуть росіяни війни, буде "парад перемоги" 9 травня на Червоній площі у Москві.

"Коли ми побачимо, чи винесуть його учасники портрети Сталіна. Того самого Сталіна, якого свого часу винесли з мавзолею, але, схоже, не з голів", – заявив Сергій Кислиця.

За його словами, сьогодні, коли у Росії набирає обертів прославляння Сталіна, а його ім'я відбілюється, коли ростуть, як гриби, пам'ятники диктатору і вбивці, автору геноциду українського народу 1930-их років, він завершив свій виступ запитанням до представника Росії – чи хочуть росіяни війни.

Кислиця на Радбезі ООН звернувся до росіян: дивіться відео