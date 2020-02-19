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      Путин предоставил статус ветерана бывшим украинским военным в Крыму

      - Читати новину українською
      Владимир Путин / Getty images

      Россия продолжает совершать беззаконие в оккупированном Крыму. Так, Владимир Путин предоставил статус ветерана украинским военным, проходившим службу на территории полуострова.

      Соответствующий документ был опубликован на сайте Официального интернет-портала правовой информации. Интересно, что статья охватывает тех, кто проходил военную службу на территории Крыма.

      Актуально: Кислица на Совбезе ООН поднял тему Крыма: Полуостров превратился в гетто прав человека

      Ветеранами военной службы являются военнослужащие, в том числе – освобожденным в запас, проходивших службу в частях ВСУ, дислоцированных в Крыму и Севастополе, или в других войсках и воинских формированиях, награжденных медалями СССР или России или отмеченных почетными званиями,
      – говорится в постановлении.

      В России считают, что подписанный закон ликвидирует социальную несправедливость: так, военные в Крыму, которые отслужили 20 лет и имеют за это награды, будут считаться российскими ветеранами воинской службы.

      По данным военкоматов в Крыму и Севастополе есть почти тысяча граждан, на которых распространяется этот закон.

      Внимание! Военная прокуратура Центрального региона Украины ранее разыскивала 4 266 военнослужащих, которые после аннексии Крыма не прибыли на территорию материковой части Украины.

      Как Россия аннексировала Крым?
      Россия захватила и включила в свой состав Украинский полуостров в марте 2014 года. Произошло это в конце Революции Достоинства. Российские оккупанты начали перебрасывать на полуостров своих военных без опознавательных знаков. В народе их стали называть "зелеными человечками". Пророссийские силы в Крыму организовали ряд антиукраинских выступлений и создали так называемые отряды "самообороны Крыма". Эти люди должны были якобы защищать крымчан от нападения "Правого сектора".

      16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни ЕС, ни США не признали это незаконное голосование и начало временной аннексии Крыма. На Россию за этот акт агрессии наложили строгие экономические санкции.

      РФ на территории Крыма продолжает свою репрессивную политику: заключает проукраинских активистов, проводит обыски, запугивает и убивает крымских татар, переселяет на полуостров своих граждан и депортирует украинцев.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Вооруженные силы Украины Новости Крыма Аннексия Крыма
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