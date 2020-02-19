Путин предоставил статус ветерана бывшим украинским военным в Крыму

Россия продолжает совершать беззаконие в оккупированном Крыму. Так, Владимир Путин предоставил статус ветерана украинским военным, проходившим службу на территории полуострова.

Соответствующий документ был опубликован на сайте Официального интернет-портала правовой информации. Интересно, что статья охватывает тех, кто проходил военную службу на территории Крыма.

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Ветеранами военной службы являются военнослужащие, в том числе – освобожденным в запас, проходивших службу в частях ВСУ, дислоцированных в Крыму и Севастополе, или в других войсках и воинских формированиях, награжденных медалями СССР или России или отмеченных почетными званиями,

– говорится в постановлении.

В России считают, что подписанный закон ликвидирует социальную несправедливость: так, военные в Крыму, которые отслужили 20 лет и имеют за это награды, будут считаться российскими ветеранами воинской службы.

По данным военкоматов в Крыму и Севастополе есть почти тысяча граждан, на которых распространяется этот закон.

Внимание! Военная прокуратура Центрального региона Украины ранее разыскивала 4 266 военнослужащих, которые после аннексии Крыма не прибыли на территорию материковой части Украины.

Как Россия аннексировала Крым?

Россия захватила и включила в свой состав Украинский полуостров в марте 2014 года. Произошло это в конце Революции Достоинства. Российские оккупанты начали перебрасывать на полуостров своих военных без опознавательных знаков. В народе их стали называть "зелеными человечками". Пророссийские силы в Крыму организовали ряд антиукраинских выступлений и создали так называемые отряды "самообороны Крыма". Эти люди должны были якобы защищать крымчан от нападения "Правого сектора".



16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни ЕС, ни США не признали это незаконное голосование и начало временной аннексии Крыма. На Россию за этот акт агрессии наложили строгие экономические санкции.



РФ на территории Крыма продолжает свою репрессивную политику: заключает проукраинских активистов, проводит обыски, запугивает и убивает крымских татар, переселяет на полуостров своих граждан и депортирует украинцев.