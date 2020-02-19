Путін надав статус ветерана колишнім українським військовим у Криму

Росія продовжує чинити беззаконня в окупованому Криму. Так, Володимир Путін надав статус ветерана українським військовим, що проходили службу на території півострова.

Відповідний документ був опублікований на сайті Офіційного інтернет-порталу правової інформації. Цікаво, що стаття охоплює тих, хто проходив військову службу на території Криму.

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Ветеранами військової служби є військовослужбовці, у тому числі – звільнені у запас, які проходили службу у частинах ЗСУ, дислокованих у Криму та Севастополі, або в інших військах і військових формуваннях, нагороджених медалями СРСР чи Росії або відзначених почесними званнями,

– мовиться в постанові.

У Росії вважають, що підписаний закон ліквідовує соціальну несправедливість: так, військові у Криму, що відслужили 20 років і мають за це відзнаки, будуть вважатися російськими ветеранами воїнської служби.

За даними військкоматів у Криму та Севастополі є маже тисяча громадян, на яких поширюється цей закон.

Увага! Військова прокуратура Центрального регіону України раніше розшукувала 4 266 військовослужбовців, які після анексії Криму не прибули на територію материкової частини України.

Як Росія анексувала Крим? Росія захопила та включила до свого складу український півострів у березні 2014 року. Сталося це під кінець Революції Гідності. Російські окупанти почали перекидати на півострів своїх військових без розпізнавальних знаків. У народі їх почали називати "зеленими чоловічками". Проросійські сили у Криму організували низку антиукраїнських виступів та створили так звані загони "самооборони Криму". Ці люди мали начебто захищати кримчан від нападу "Правого сектора".



16 березня 2014 на території Криму і міста Севастополя пройшов референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали це незаконне голосування й початок тимчасової анексії Криму. На Росію за цей акт агресії наклали суворі економічні санкції.



РФ на території Криму продовжує свою репресивну політику: ув’язнює проукраїнських активістів, проводить обшуки, залякує та убиває кримських татар, переселяє на півострів своїх громадян та депортує українців.