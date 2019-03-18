Показательный праздник для замыливания глаз: как в Крыму вспоминали аннексию

В 2014 году Путин оправдывал преступный захват украинского Крыма, прикрываясь заботой о людях. Сейчас же на полуострове отмечают пятую годовщину так называемого "воссоединения с Россией", которое весь мир признал аннексией. По этому случаю Путин снова приехал в Крым – чтобы открыть Балаклавскую и Таврическую теплоэлектростанции.

5 лет назад, 18 марта, в Крыму произошло абсурдное шоу под названием "референдум". А в этот же день в 2019 году на полуострове – песни, танцы, салюты и показ военной техники.

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Черноморский флот показал судна, а севастопольцы вышли на выставку российских вооружений и боевой техники.



18 марта Путин прибыл в аннексированный Крым

"Большая работа по масштабной интеграции в экономическое, правовое, социальное и гуманитарное пространство России практически завершена", – заявил Вячеслав Володин, глава Государственной думы России.

Но по словам дипломатов и экспертов, специализирующихся на внешней политике и национальной безопасности, благосостояние крымчан интересует оккупационную власть меньше.

О проблемах полуострова

Аннексировав полуостров, Россия оказалась не готовой решать его проблемы. Одна из них – обеспечение питьевой водой. Украина еще в 2014 году в знак протеста против оккупации перекрыла доступ к Днепровской воде, а сами оккупанты не смогли наладить водоснабжение.

Еще одна головная боль – нехватка электроэнергии и массовые отключения от электросетей промышленных предприятий. И в этом полуостров зависим от материковой Украины.

Сначала Россия пыталась сделать из украинского Крыма "витрину", чтобы показать миру: там всего вдоволь. Но продукты, которыми переполнены полки магазинов, дороже, чем на материковой Украине. Обещанная российская реальность очень отличается от жизни в Москве.

Силовикам, людям, которые служат в армии и в спецслужбах, в РФ живется сравнительно хорошо. Так же можем говорить и о том, кому в Крыму плохо живется. Это те люди, которые продолжают называть вещи своими именами,

– прокомментировал журналист Павел Казарин.

Так называемый референдум лишил многих украинцев и крымских татар родного дома. Немало и россиян, не согласных с аннексией, покинули полуостров. Те же, кто открыто выражал свое недовольство, попали за решетку. А крымчане потеряли самое ценное – свободу.