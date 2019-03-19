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      Почему россияне разлюбили оккупированный Крым

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      Россияне разлюбили оккупированный Крым – Politico.
      Россияне разлюбили оккупированный Крым – Politico. / Фото из открытых источников

      Глава Кремля постарался – в пятую годовщину оккупации полуострова вышел на сцену в Симферополе со своим "Мы вместе". Приехал не один – кроме обычных пропагандистских заявлений взял с собой на празднование максимально симпатизирующих Москве звезд.

      Далеко не всем в Крыму живется так радостно, как об этом говорят российские чиновники, однако Россия пытается очень "заботиться" о господстве на аннексированом полуострове "правильных" настроений, пишет Politico.

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      Эксперты говорят, что Кремль перебросил на остров большое количество агентов спецслужб, чтобы подавить несогласных. На полуострове царит атмосфера страха.

      Офицер советской армии Сергей, который отказался называть свое настоящее имя, отмечает – раньше демонстрации патриотизма никто не требовал.

      Сегодня же в Крыму нужно кричать о том, какой ты большой патриот, каждый день. Они превратили Крым в маленький СССР. Стукачи повсюду,
      – пояснил он.

      Издание напоминает о систематическом преследовании крымских татар, громких и скандальных судебных делах в оккупированном Крыму. Однако власти Москвы нарушили традицию проводить массовые мероприятия в годовщину незаконной аннексии полуострова, пока там активно махали флагами.

      Московские чиновники оправдываются, что, мол, Крым уже настолько интегрировался с Россией, что это и "праздновать нечего".

      Эксперты говорят о другом – указывают на рост недовольства экономическими потерями из-за аннексии Крыма и военного вторжения России в Сирию. Возможно, именно поэтому Кремль в этом году не очень хочет проводить митинги в честь оккупации украинских территорий на Красной площади.

      "На протяжении прошлого года социологи начали слышать от фокус-групп, что Крым слишком дорого нам стоит. И что мы вообще слишком много тратим на иностранные военные авантюры", – сказала политолог Екатерина Шульманн.

      Отметим, результаты опроса фонда "Общественное мнение" доказали, что егодня лишь 39% россиян считают аннексию Крыма полезной. А весной 2015 году так считали 67% россиян. При этом 14% опрошенных заявили об исключительно негативном влиянии аннексии Крыма на экономику России. А 46% россиян считают, что аннексия плохо повлияла на международное положение их страны.

      Как произошла аннексия Крыма Россией?Захват полуострова начался 20 февраля 2014 года. В тот период в Украине еще продолжался Майдан, а Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в зеленой форме (зеленых человечков) без опознавательных знаков. Это было не сложно, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота РФ. Параллельно в Крыму появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".

      16 марта Россия провела в захваченном Крыму так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Это "волеизъявление крымчан" не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединение" полуострова к России.

      Украина не могла помешать аннексии Крыма, ведь в то время не было ни плана действий, ни действующего президента (обязанности исполнял Александр Турчинов), ни боеспособной украинской армии – ее разрушали годами.

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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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