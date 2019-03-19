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      Чому росіяни розлюбили окупований Крим

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      Росіяни розлюбили окупований Крим, – Politico.
      Росіяни розлюбили окупований Крим, – Politico. / Фото з відкритих джерел

      Очільник Кремля постарався – у п’яту річницю окупації півострова вийшов на сцену у Сімферополі зі своїм "Ми разом". Приїхав не сам – окрім типових пропагандистських заяв взяв з собою на святкування максимально прихильних до Москви зірок.

      Далеко не всім у Криму живеться так радісно, як про це говорять російські чиновники, однак Росія намагається дуже "дбати" про панування на анексованому півострові "правильних" настроїв, пише Politico.

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      Експерти кажуть, що Кремль перекинув на півострів велику кількість агентів спецслужб, щоб придушити незгодних. На півострові панує атмосфера страху.

      Офіцер радянської армії Сергій, який відмовився називати своє справжнє ім’я, зазначає – раніше демонстрації патріотизму ніхто не вимагав.

      Сьогодні ж в Криму потрібно кричати про те, який ти великий патріот, кожен день. Вони перетворили Крим у маленький СРСР. Стукачі повсюди,
      – пояснив він.

      Видання нагадує про систематичне переслідування кримських татар та гучні й скандальні судові справи в окупованому Криму. Однак влада Москви порушила традицію проводити масові заходи на річницю незаконної анексії півострова, поки там активно махали прапорами.

      Московські чиновники виправдовуються, що, мовляв, Крим вже настільки інтегрувався з Росією, що це й "святкувати нічого".

      Експерти говорять про інше – вказують на зростання невдоволення економічними втратами через анексію Криму і військове вторгнення Росії в Сирію. можливо, саме через це Кремль цього року не дуже хоче проводити мітинги на честь окупації українських територій на Червоній площі.

      "Впродовж минулого року соціологи почали чути від фокус-груп, що Крим надто дорого нам коштує. І що ми загалом надто багато витрачаємо на іноземні військові авантюри", – сказала політолог Катерина Шульманн.

      Зазначимо, результати опитування фонду "Общественное мнение" довели, що ьогодні лише 39% росіян вважають анексію Криму корисною. А навесні 2015 року так вважали 67% росіян. При цьому 14% опитаних заявили про виключно негативний вплив анексії Криму на економіку Росії. А 46% росіян вважають, що анексія погано вплинула на міжнародне становище їхньої держави.

      Як відбулася анексія Криму Росією?Захоплення півострова почалося 20 лютого 2014 року. В той період в Україні ще тривав Майдан, а Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у зеленій формі (зелених чоловічків) без розпізнавальних знаків. Це було не складно, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту РФ. Паралельно у Криму з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".

      16 березня Росія провела у захопленому Криму так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Це "волевиявлення кримчан" не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.

      Україна не могла завадити анексії Криму, адже на той час не було ні плану дій, ні чинного президента (обов’язки виконував Олександр Турчинов), ні боєздатної української армії – її руйнували роками.

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      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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