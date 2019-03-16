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      Собаки не хотят этого есть, – крымчане пожаловались на жизнь после аннексии

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      Цены выросли, качество продуктов ухудшилось, а курортников ежегодно становится меньше – так крымчане описывают изменения в своей жизни за последние пять лет. Журналисты провели опрос и выяснили, на что жалуются и что нравится людям в аннексированном Крыму.

      Во время опроса журналистов программы "Крым.Реалии" большинство крымчан сказали, что жить лучше не стали.

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      С первого дня я сказала, что хуже. Я боюсь говорить честно, ведь меня могут арестовать, хоть я и не боюсь,
      – сказала крымчанка.

      Люди жалуются на уменьшение рабочих мест, качество продуктов, отсутствие лекарств и подорожание топлива.

      Хуже стало. Каждый день цены поднимаются на все, а оно все барахло. Что касается продуктов, то это собаки и коты не хотят есть,
      – пояснил житель полуострова.

      "Трудно получить лекарство. Из Украины привозили импортные, а теперь их нет", – возмутился крымчанин.

      Однако среди опрошенных были и такие, которые нахваливают действия России.

      "Очень много построили, дороги сделали, обеспечили электричеством, водой и газом", – сказал опрошенный.

      Что нужно знать об аннексии Крыма: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Новости России
      Источник: 24 канал
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