Собаки не хотят этого есть, – крымчане пожаловались на жизнь после аннексии

Цены выросли, качество продуктов ухудшилось, а курортников ежегодно становится меньше – так крымчане описывают изменения в своей жизни за последние пять лет. Журналисты провели опрос и выяснили, на что жалуются и что нравится людям в аннексированном Крыму.

Во время опроса журналистов программы "Крым.Реалии" большинство крымчан сказали, что жить лучше не стали.

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С первого дня я сказала, что хуже. Я боюсь говорить честно, ведь меня могут арестовать, хоть я и не боюсь,

– сказала крымчанка.

Люди жалуются на уменьшение рабочих мест, качество продуктов, отсутствие лекарств и подорожание топлива.

Хуже стало. Каждый день цены поднимаются на все, а оно все барахло. Что касается продуктов, то это собаки и коты не хотят есть,

– пояснил житель полуострова.

"Трудно получить лекарство. Из Украины привозили импортные, а теперь их нет", – возмутился крымчанин.

Однако среди опрошенных были и такие, которые нахваливают действия России.

"Очень много построили, дороги сделали, обеспечили электричеством, водой и газом", – сказал опрошенный.

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