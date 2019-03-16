Собаки не хотят этого есть, – крымчане пожаловались на жизнь после аннексии
Цены выросли, качество продуктов ухудшилось, а курортников ежегодно становится меньше – так крымчане описывают изменения в своей жизни за последние пять лет. Журналисты провели опрос и выяснили, на что жалуются и что нравится людям в аннексированном Крыму.
Во время опроса журналистов программы "Крым.Реалии" большинство крымчан сказали, что жить лучше не стали.
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С первого дня я сказала, что хуже. Я боюсь говорить честно, ведь меня могут арестовать, хоть я и не боюсь,
– сказала крымчанка.
Люди жалуются на уменьшение рабочих мест, качество продуктов, отсутствие лекарств и подорожание топлива.
Хуже стало. Каждый день цены поднимаются на все, а оно все барахло. Что касается продуктов, то это собаки и коты не хотят есть,
– пояснил житель полуострова.
"Трудно получить лекарство. Из Украины привозили импортные, а теперь их нет", – возмутился крымчанин.
Однако среди опрошенных были и такие, которые нахваливают действия России.
"Очень много построили, дороги сделали, обеспечили электричеством, водой и газом", – сказал опрошенный.
Что нужно знать об аннексии Крыма: смотрите видео
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