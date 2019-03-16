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      Собаки не хочуть цього їсти, – кримчани поскаржились на життя після анексії

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      Ціни зросли, якість продуктів погіршилась, а курортників щороку стає менше – так кримчани описують зміни у своєму житті за останні п'ять років. Журналісти провели опитування та з'ясували, на що скаржаться та що подобається людям в анексованому Криму.

      Під час опитування журналістів програми "Крим.Реалії" більшість кримчан сказали, що  жити краще не стали. 

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      З першого дня я сказала, що гіршає. Я боюсь казати чесно, адже мене можуть заарештувати, хоч я і не боюсь,
      – сказала кримчанка.

      Люди скаржаться на зменшення робочих місць, якість продуктів, відсутність ліків та подорожчання палива.

      Гірше стало. Кожен день ціни піднімаються на все, а воно все барахло. Щодо харчів, то це собаки та коти не хочуть їсти,
      – пояснив житель півострову.

      "Важко отримати ліки. За України привозили імпортні, а тепер їх немає", – обурився кримчанин. 

      Однак серед опитаних були й такі, які нахвалюють дії Росії. 

      "Дуже багато побудували, дороги зробили, забезпечили електрикою, водою та газом", – сказав опитаний. 

      Що потрібно знати про анексію Криму: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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