Собаки не хочуть цього їсти, – кримчани поскаржились на життя після анексії

Ціни зросли, якість продуктів погіршилась, а курортників щороку стає менше – так кримчани описують зміни у своєму житті за останні п'ять років. Журналісти провели опитування та з'ясували, на що скаржаться та що подобається людям в анексованому Криму.

Під час опитування журналістів програми "Крим.Реалії" більшість кримчан сказали, що жити краще не стали.

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З першого дня я сказала, що гіршає. Я боюсь казати чесно, адже мене можуть заарештувати, хоч я і не боюсь,

– сказала кримчанка.

Люди скаржаться на зменшення робочих місць, якість продуктів, відсутність ліків та подорожчання палива.

Гірше стало. Кожен день ціни піднімаються на все, а воно все барахло. Щодо харчів, то це собаки та коти не хочуть їсти,

– пояснив житель півострову.

"Важко отримати ліки. За України привозили імпортні, а тепер їх немає", – обурився кримчанин.

Однак серед опитаних були й такі, які нахвалюють дії Росії.

"Дуже багато побудували, дороги зробили, забезпечили електрикою, водою та газом", – сказав опитаний.

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