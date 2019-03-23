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      Скільки платить Росія, щоб бути разом із Кримом: вражаючі цифри

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      П'ять років Росія вже розплачується за Крим. У півострів "вбухують" мільярди доларів – витрачають на будівництво мосту, доріг та теплоелектростанцій. Журналісти "Радіо Свобода" проаналізували, як анексії вдарила по економіці Росії.

      Втрата російських мільярдів 

      Дві теплоелектростанції – подарунок Володимира Путіна кримчанам до п'ятої річниці анексії. На будівництво "Таврійської" та "Балаклавської" станції Росія витратила понад мільярд доларів. Російські телеканали показували, як Путін блукає новими коридорами ТЕС.

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      Однак те, що теплоелектростанції працюють на газових турбінах німецького концерну Siemens встановленим в обхід санкцій, в Росії не показували.

      Крим істотно б'є по кишені Кремля. За п'ять років після анексії РФ втратила 150 мільярдів доларів, підрахував аналітик Bloomberg Скот Джонсон.

      Спад виробництва

      Після анексії російська економіка переживає спад виробництва. Крим дорого обходить не лише російським бізнесменам, які потрапили до санкційних списків, але й пересічним платникам податків.

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      Російські вливання у Крим наразі великого ефекту не мають. Самі кримчани багатшими не стають. В інтерв'ю "Радіо Свобода" це пояснив російський бізнесмен.

      "Там гроші вкладаються виключно в інфраструктуру, але від цього там не появляється платіжноздатний попит. Адже інфраструктуру, яку зараз розбудовують, її не просто не достатньо, вона – мізерна", – сказав бізнесмен Дмитро Потапенко.

      Інвестиції в Крим

      Скільки Росія вже інвестувала в Крим підрахував редактор видання "Комерсант" Дмитро Бутрін. Цифра у рублях – дванадцятизначна.

      "В період першого п'ятиріччя після анексії Криму Росія була змушена інвестувати в місцеву економіку, яка складала у 2014 році 0,25% ВВ країни, близько 1,1 трильйона рублів (17 мільярдів доларів, – 24 канал)", – йдеться в підрахунках видання "Комерсант". 

      Чи відчувають кримчани зміни

      У 2019 році кримчани скаржаться на економіку, за їхніми словами, їм не вистарчає зарплат та пенсій.

      Якщо брати фінансове питання, то за України я теж працювала і набагато більша ставка була,
      – пригадала кримчанка.

      "Щодо фінансів – погано. Зарплата маленька", – поскаржився мешканець Криму. 

      Більше про думки кримчан про окупацію півострова – читайте у матеріалі 24 каналу. 

      Санкції проти Росії

      Ціна, яку платить Росія за Крим, це не лише гроші. За часи анексії понад 700 російських компаній та фізичних осіб потрапили під санкції США. Нині у Вашингтоні обговорюють нові фінансові обмеження, які можуть запровадити у 2019 році.

      Що потрібно знати про анексію Криму: дивіться відео

      Повний випуск програми "Крим Реалії" дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:00. Не пропустіть!

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      Теги: Україна – Росія Новини України Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Санкції
      Джерело: 24 Канал
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