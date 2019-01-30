Никакой войны не видят: у Путина ответили Порошенко относительно "холодного мира" с Россией

У Путина считают, что войны между Украиной и Россией нет. Там продолжают утверждать, что в "событиях на Донбассе" виноват Киев, а Россия якобы стала жертвой дискриминации.

Пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление Президента Украины Петра Порошенко относительно "холодного мира" между странами, пишет российский "Интерфакс".

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Порошенко предлагает установить такой "мир" с Россией, с соблюдением страной-агрессором ключевого права Украины. Украинский лидер отметил, что "нужно сделать все, чтобы никогда больше Украина не спрашивала у Москвы, куда нам идти". Это путь Порошенко "Прочь от Москвы".

В ответ на это Песков заявил, что "между Украиной и Россией нет никакой войны", а якобы есть "гражданская война в Украине". Кроме того, пресс-секретарь Путина пожаловался на "дискриминационные меры" в отношении России.

Имею в виду и дискриминационные меры в отношении наших компаний, это посягательство на собственность наших компаний, на самом деле не что иное, как посягательство на собственность иностранных инвесторов,

– утверждает он.

Песков также заговорил о "посягательстве" на российские СМИ и жизнь и безопасность российских журналистов.

При этом представитель Путина добавил, что Россия хотела бы, чтобы "всех этих негативных проявлений" не было и чтобы двусторонние отношения РФ и Украины были свободны от "таких уродливых проявлений".

Зато Песков утверждает, что вероятность того, что ситуация на Донбассе, где проходит российско-украинская война, со временем превратится в замороженный конфликт, зависит от результатов выборов в Украине. Он считает, что новое обострение отношений Москвы и Киева связано с предстоящими президентскими выборами.