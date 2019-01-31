Візити європейських дипломатів до Криму та Приазов'я: кому і для чого це потрібно

Щоб переконатися у факті блокади Азовського моря і побачити ситуацію в регіоні в цілому на власні очі, глави МЗС європейських країн, Чехії та Данії, відвідали Маріуполь. Загалом місія дипломатів в Україні триватиме з 27 січня по 2 лютого.

Міжнародних спостерігачів на постійній основі у Керченську протоку Росія не допустить – таку заяву зробили у російському МЗС. Та дипломати з усього світу намагаються достукатись до Кремля.

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Якоюсь мірою це мало позитивні наслідки – за кілька днів до візиту дипломатів (глави МЗС Чехії Томаша Петршічека і Данії Андреса Самуельсена спільно з українським міністром Павлом Клімкіним) до Маріуполя Росія почала пропускати більше суден до українських портів в Азові.



Лавров не вважає, що Росія десь комусь перешкоджає плавати

Позиція Росії. Сергій Лавров, глава МЗС, озвучив головний меседж Кремля: "Свобода проходу суден через Керченську протоку є, і була завжди". Від цього відштовхуються й усі російські пропагандистські ЗМІ. Вони також наголошують, що до Азова приїдуть міжнародні спостерігачі – нехай це і разова "акція". Володимир Путін дозволив представникам Німеччини та Франції виконати такий візит. Припускаємо, у Москві таки побоюються європейських санкцій, які вже невдовзі готуються посилити.



Маас про гарантії від Росії чув, але ще їх не бачив

Для чого Росії насправді потрібен візит європейців. Хейко Маас, глава МЗС Німеччини, говорив, що інформацію від Росії про наявність гарантій вільного проходу через Керченську протоку "почув" і хоче, щоб такі гарантії дійсно були – завжди. А події листопаду 2018 року – щоб ніколи не повторилися.

Чому виникла ескалація у Керченській протоці? 25 листопада 2018 року у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. У Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в "тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ", тому російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях. РФ захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряки, яких згодом вивезли до московських СІЗО. Після цього Україна ввела у 10 областях воєнний стан до 26 грудня. Росія також не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

Російська візит "дозволених" європейських політиків уже витлумачила по-своєму. Мовляв, світ визнає, що Крим російський. До такої маніпуляції у РФ вдаються не вперше: так вже говорили, коли на півострів приїхали Турецькі дипломати, хоча вони просто хотіли провідати своїх співгромадян, які постраждали у пожежі на танкері поблизу Керченської протоки. Андрій Сибіга, посол України в Туреччині, з цього приводу виклав пост із поясненням у Twitter.

2/3 Ця ситуація жодним чином не змінює тверду позицію Туреччини щодо Криму, яка полягає у невизнанні окупації українського півострова Росією, і, за запевненнями турецької сторони, є вимушеним кроком, зумовленим терміновими гуманітарними обставинами. — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 23 января 2019 г.

У пості дипломат чітко вказав, що позиція Туреччини щодо невизнання анексії Криму незмінна, а візит її представників є "вимушеним кроком, зумовленим терміновими гуманітарними обставинами".



Самуельсен у Маріуполі на власні очі побачив, як живе Приазовський регіон

Як реагує міжнародна спільнота. Коли у Керч приїдуть спостерігачі "за домовленістю" з Росією – не відомо. Тим часом у Маріуполі на запрошення України вже побували глави МЗС Чехії та Данії. Вони вивчали, зокрема, якої шкоди завдала блокада українським портам.

Я думаю, що ЄС повинен реагувати на агресивну поведінку Росії. Якщо Росія не хоче звільняти моряків, я візьму на себе ініціативу по введенню нових санкцій ЄС,

– наголосив глава МЗС Данії Андерс Самуельсен.

А от США мають ще жорсткіший варіант впливу на Росію: тамтешній держсекретар, за даними ЗМІ, може невдовзі запропонувати Україні збройну підтримку. Про що саме йдеться – поки не відомо, однак росіяни і це витлумачили по-своєму – Василь Небензя, представник РФ в ООН, звернувся до Помпео з такими словами: "А чи не збираються США застосувати військову силу проти суверенної держави під вигаданим приводом?"

Що ще відомо про візит високопосадовців ЄС на українське Приазов'я – у матеріалі 24 каналу

Насправді у США можуть зібратися – таке пропонує Сенат – заборонити вхід російських суден до портів. І посилити присутність НАТО у Чорному морі – таким чином союзники ще раз покажуть, що анексії Криму не визнають.