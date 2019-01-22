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      Пожежа в Керченській протоці: як спроба обійти санкції призвела до трагедії

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      Унаслідок пожежі на двох танкерах у Керченській протоці обидва судна пішли під воду, із 32 людей вдалося врятувати лише 12. На місці трагедії кораблі зупинились незаконно – щоб перекачати пальне. 22 січня з'ясувалося, що плавзасоби занесені до санкційних списків США і України.

      На відеозаписі зафіксовані переговори моряків – ті називали свої координати і кликали на допомогу. На одному із суден трапився вибух, після чого виникла пожежа. Полум'я швидко перекинулося на інше судно, адже воно стояло поруч. До того ж, кораблі перекачували пальне з одного на інше.

      Читайте також: Живих вже не шукають: з'явилися нові деталі страшної пожежі на суднах поблизу Керчі

      Усі члени екіпажів – громадяни Туреччини та Індії. За даними міжнародних моніторингових систем, танкери вийшли з російського порту Темрюк, невдовзі зробили незаконну зупинку. Відомо, що на момент трагедії на суднах не працювала автоматична ідентифікаційна система.

      Відео, як моряки просять про допомогу:

      А вона дає можливість не тільки вчасно реагувати на аварії, а й відстежувати незаконне порушення кордонів. Але зараз точно відомо: газ вони перевозили незаконно.

      Ці два судна, "Venice" (юридична назва судна: "Candy" – 24 канал) і "Maestro", дійсно перевозили товари в обхід санкційного режиму до Сирії. Вони були зафіксовані службами США і як такі, що відвідували, порушуючи санкційний режим, порти Сирії,
      – розтлумачив міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш.

      Ще з 2015 року танкери фігурують у санкційному списку США і в українському "чорному списку". Обидва судна були виготовлені на початку 90-х, утім назву та власників змінювали неодноразово – щоб приховати незаконні оборудки.

      Керч
      Кораблі стояли дуже близько один до одного, тому пожежа швидко охопила обидва

      "Вибух трапився на двох турецьких танкерах-газовозах. Зараз вони плавають під прапором Танзанії, а власник десь "на островах". Реального власника глибоко заховали, але американці його розкопали. Це турецька компанія MILENYUM, і на них – ніде тавра ставити. З весни 2015 вони в сирійському санкційному списку США та в нашому "чорному списку" – кримському", – розповів експерт фонду "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко.

      Керч
      Зупинилися судна незаконно – щоб перекачати пальне з метою уникнення санкцій

      За час анексії Криму Росія незаконно видобула з українських родовищ понад сім мільярдів кубометрів газу. І далі продовжує користуватися вишками і викачувати блакитне паливо із 14 родовищ у шельфі Чорного моря, хоч вони розташовані в економічній зоні України – доступ до них є лише в окупантів. Це підтвердив і перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк: "Російські агресори здійснюють промислову діяльність – незаконну діяльність – у морській економічній зоні".

      Керч
      Так спроба уникнути санкцій призвела до загибелі половини екіпажу двох суден

      Незаконно видобутий газ росіяни продають та постачають до тих країн, в яких мають свої сфери впливу. Сполучені Штати вкотре впроваджують санкції щодо російських компаній та бізнесменів, бо застали російські судна за транспортуванням нафти та газу з Ірану та окупованого Криму до Сирії.

      Перевантаження з судна на судно – це такий спосіб, який застосовують для того, щоб приховати походження товару,
      – пояснив Вадим Черниш.

      Ці способи маніпуляцій, покликані обійти санкційний режим, зафіксовані не тільки українськими органами і державною владою чи спецслужбами, а й американськими. Тому можна стверджувати, що і в Криму були порушення санкцій, і в Сирії.

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      Ще два роки тому Україна ініціювала провадження в міжнародному арбітражі, щоб захистити свої права, зокрема, у прилеглих до Криму морських зонах у Чорному морі, Азовському морі і Керченській протоці. Розгляд їх досі триває.

      як розгорталися події навколо пожежі у керченській протоці
      Теги: Новини України Пожежа в Керченській протоці Новини Росії Новини Криму Пожежа Надзвичайні ситуації Водний транспорт
      Джерело: 24 канал
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