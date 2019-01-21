Поблизу Керченської протоки горять два судна: на одному із них стався вибух, – росЗМІ

Поблизу Керченської протоки горять два судна під прапором Танзанії. До рятувальної операції у РФ залучили 10 кораблів.

Про надзвичайну подію інформує ТАСС.

Читайте також: На гірськолижному курорті Куршавель спалахнула пожежа: є жертви

Імовірно, на одному із суден стався вибух. Потім вогонь перекинувся на інший корабель. Підходить рятувальний буксир,

– розповів співрозмовник агентства.

У Росморрічфлоті повідомили, що на борту судна "Канді" перебували 17 осіб, з них 9 – громадяни Туреччини, 8 – громадяни Індії. На борту судна "Маестро" перебували 14 осіб, у тому числі 7 громадян Туреччини і 7 громадян Індії.

У Росії запевняють, що інцидент жодним чином не впливає на рух водного транспорту по Керченській протоці.



Пожежа на судні поблизу Керченської протоки

До порятунку членів команд із палаючих суден залучено близько 10 кораблів.

Рятувальна операція триває. Два пароплава горять, люди в воді. Вісім – десять суден залучено до рятувальної операції. Це якірна стоянка,

– додав співрозмовник ЗМІ.

У мережі з'явилось відео, на якому видно палаюче судно.



Пожежа поблизу Керченської протоки

Дивіться відео: поблизу Керченської протоки зайнявся корабель