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      Поблизу Керченської протоки горять два судна: на одному із них стався вибух, – росЗМІ

      803 Читать новость на русском
      Керченська протока
      Керченська протока / Ілюстративне фото

      Поблизу Керченської протоки горять два судна під прапором Танзанії. До рятувальної операції у РФ залучили 10 кораблів.

      Про надзвичайну подію інформує ТАСС.

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      Імовірно, на одному із суден стався вибух. Потім вогонь перекинувся на інший корабель. Підходить рятувальний буксир,
      – розповів співрозмовник агентства.

      У Росморрічфлоті повідомили, що на борту судна "Канді" перебували 17 осіб, з них 9 – громадяни Туреччини, 8 – громадяни Індії. На борту судна "Маестро" перебували 14 осіб, у тому числі 7 громадян Туреччини і 7 громадян Індії.

      У Росії запевняють, що інцидент жодним чином не впливає на рух водного транспорту по Керченській протоці.

      Керч Керченська протока пожежа
      Пожежа на судні поблизу Керченської протоки

      До порятунку членів команд із палаючих суден залучено близько 10 кораблів.

      Рятувальна операція триває. Два пароплава горять, люди в воді. Вісім – десять суден залучено до рятувальної операції. Це якірна стоянка,
      – додав співрозмовник ЗМІ.

      У мережі з'явилось відео, на якому видно палаюче судно.

      Керч пожежа корабель судно
      Пожежа поблизу Керченської протоки

      Дивіться відео: поблизу Керченської протоки зайнявся корабель

       

      Теги: Новини Росії Керч Кримський міст Водний транспорт Пожежа Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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