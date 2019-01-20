На гірськолижному курорті Куршавель спалахнула пожежа: є жертви
В ніч проти неділі, 20 січня, на гірськолижному курорті Куршавель у французьких Альпах спалахнула велика пожежа. Жертвами пожежі стали 2 людей, ще щонайменше 14 осіб постраждали.
Про це повідомляє телеканал BFMTV з посиланням на префектуру поліції.
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Вогонь загорівся близько 4:30 (5:30 за Києвом) на третьому, останньому поверсі будівлі, де жили близько 60 сезонних працівників курорту, в тому числі іноземці. Будівля розташована в центральній частині Куршавеля на площі Круазетт.
Що стало причиною пожежі – наразі невідомо.
Щодо постраждалих, то 4 з них перебувають у важкому стані, 10 отримали легкі поранення. Тіла 2 загиблих, особи яких поки що не встановлені, знайшли пожежники під уламками будівлі.
Всіх мешканців будинку евакуювали і зібрали в загальному приміщенні. До 8:00 ризик поширення вогню, з яким боролися 70 рятувальників, був виключений.