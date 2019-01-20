На гірськолижному курорті Куршавель спалахнула пожежа: є жертви

В ніч проти неділі, 20 січня, на гірськолижному курорті Куршавель у французьких Альпах спалахнула велика пожежа. Жертвами пожежі стали 2 людей, ще щонайменше 14 осіб постраждали.

Про це повідомляє телеканал BFMTV з посиланням на префектуру поліції.

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Вогонь загорівся близько 4:30 (5:30 за Києвом) на третьому, останньому поверсі будівлі, де жили близько 60 сезонних працівників курорту, в тому числі іноземці. Будівля розташована в центральній частині Куршавеля на площі Круазетт.

Що стало причиною пожежі – наразі невідомо.

Щодо постраждалих, то 4 з них перебувають у важкому стані, 10 отримали легкі поранення. Тіла 2 загиблих, особи яких поки що не встановлені, знайшли пожежники під уламками будівлі.

Всіх мешканців будинку евакуювали і зібрали в загальному приміщенні. До 8:00 ризик поширення вогню, з яким боролися 70 рятувальників, був виключений.

Incendie à Courchevel: deux morts, trois blessés graves et 10 blessés légers pic.twitter.com/DBTD9KwAAj — BFMTV (@BFMTV) 20 января 2019 г.

Courchevel: Two killed in fire at French ski resort https://t.co/CWUViGTXm7 — BBC News (World) (@BBCWorld) 20 января 2019 г.