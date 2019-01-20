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      Пожежа на курорті Куршавель: стало відомо, чи постраждали українці

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      Фото з Куршавеля після пожежі
      Фото з Куршавеля після пожежі / Фото з соціальних мереж

      Представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич повідомив, що серед постраждалих внаслідок пожежі на гірськолижному курорті Куршавель у Франції немає.

      Про це повідмоляє "РБК-Україна".

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      Дипломат сказаав, що за попередньою інформацією кризового центру при місцевому відділенні поліції, громадян України немає серед постраждалих в результаті пожежі на Куршавелі.

      Нагадаємо, в ніч проти 20 січня на гірськолижному курорті Куршавель у французьких Альпах спалахнула велика пожежа. Жертвами пожежі стали 2 людей, ще щонайменше 14 осіб постраждали.

      Теги: Новини України Новини Франції Європа Пожежа Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
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