Пожежа на курорті Куршавель: стало відомо, чи постраждали українці
Представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич повідомив, що серед постраждалих внаслідок пожежі на гірськолижному курорті Куршавель у Франції немає.
Про це повідмоляє "РБК-Україна".
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Дипломат сказаав, що за попередньою інформацією кризового центру при місцевому відділенні поліції, громадян України немає серед постраждалих в результаті пожежі на Куршавелі.
Нагадаємо, в ніч проти 20 січня на гірськолижному курорті Куршавель у французьких Альпах спалахнула велика пожежа. Жертвами пожежі стали 2 людей, ще щонайменше 14 осіб постраждали.
Джерело: 24 Канал
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