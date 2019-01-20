Випав із балкона: на популярному гірськолижному курорті в Італії загинув російський турист

19 січня на гірськолижному курорті Корвара в Італії загинув російський турист. Нещасний випадок трапився через те, що відпочивальник випав із балкона свого номеру.

Трагедія трапилася напередодні 42-річчя туриста, пише видання Alto Adige. Чоловік помер від серйозних травм.

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Російський турист 1977 року народження випав із балкона своєї кімнати в готелі "Грайф" у Корварі і загинув. На відпочинок у Валь Бадіа він приїхав зі своєю сім'єю,

– пишуть у виданні.

Відомо, що загибель росіянина стала третьою трагедією за день у Корварі: ще двоє людей втратили життя через сходження лавини.

Нагадаємо, 10 січня у східній Швейцарії на готель Sаntis в Швегальпі обрушилася лавина. В результаті цього інциденту постраждали щонайменше три людини.

Що таке лавина?Це маса снігу, що сходить з вершини зі швидкістю від 20 м/с. Основними причинами сходження лавини є землетрус, сильні снігопади, відлига. Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) – можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях на вказаних схилах. За певних умов можливе сходження окремих природних середніх та великих лавин.



Як врятуватися під сходження лавини: інфографіка