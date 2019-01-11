На готель у Швейцарії зійшла лавина, щонайменше 3 осіб постраждали: фото

У східній Швейцарії на готель Sаntis в Швегальпі обрушилася лавина. В результаті цього інциденту постраждали щонайменше три людини.

Надзвичайна подія трапилась пізно ввечері 10 січня, передає Lokal.

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У виданні зазначають, що поки відомо про 3 постраждалих, у них – незначні тілесні ушкодження. Там додають, що пошук зниклих людей довелося припинити у ніч на 11 січня через сильний снігопад.

Er kam mit dem Schrecken davon: Ein Mann, der den Lawinenniedergang auf der Schwägalp hautnah erlebte, erzählt. https://t.co/1kdWDbzVNr — Tagblatt.ch (@tagblatt_ch) 10 січня 2019 р.

Один очевидець розповів, що він та його дружина прибули в готель близько 15:00 і пішли в ресторан, щоб випити пива і почитати газети.

Потім був сильний шум і сніг навалився на задню частину ресторану,

– сказав він.



На готель у Швейцарії обрушилась лавина

Ще один очевидець подій додав, що під час сходження лавини у ресторані готелю перебували всього декілька людей. За його словами, одна людина зазнала травми руки, а щонайменше ще одна опинилась під сніговими завалами.



Перевернута автівка поблизу готелю, на який обрушилась лавина, у Швейцарії

Готель у Швейцарії розчищають від снігу:



Як врятуватися під час сходження лавини: інфографіка