На готель у Швейцарії зійшла лавина, щонайменше 3 осіб постраждали: фото
У східній Швейцарії на готель Sаntis в Швегальпі обрушилася лавина. В результаті цього інциденту постраждали щонайменше три людини.
Надзвичайна подія трапилась пізно ввечері 10 січня, передає Lokal.
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У виданні зазначають, що поки відомо про 3 постраждалих, у них – незначні тілесні ушкодження. Там додають, що пошук зниклих людей довелося припинити у ніч на 11 січня через сильний снігопад.
Один очевидець розповів, що він та його дружина прибули в готель близько 15:00 і пішли в ресторан, щоб випити пива і почитати газети.
Потім був сильний шум і сніг навалився на задню частину ресторану,
– сказав він.
На готель у Швейцарії обрушилась лавина
Ще один очевидець подій додав, що під час сходження лавини у ресторані готелю перебували всього декілька людей. За його словами, одна людина зазнала травми руки, а щонайменше ще одна опинилась під сніговими завалами.
Перевернута автівка поблизу готелю, на який обрушилась лавина, у Швейцарії
Готель у Швейцарії розчищають від снігу:
Як врятуватися під час сходження лавини: інфографіка