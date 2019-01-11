18:49
11 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Безглуздий бунт під носом у Путіна. Сніг як делікатес у Росії
      Вєсті Кремля
      21:22, 10 січня
      Вєсті.UA: Чому чиновники їдять гроші. Божевільна реакція Ганни Герман на Томос
      Вєсті.UA
      19:59, 10 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      На готель у Швейцарії зійшла лавина, щонайменше 3 осіб постраждали: фото

      724 Читать новость на русском
      На готель у Швейцарії зійшла лавина
      На готель у Швейцарії зійшла лавина / Tagblatt

      У східній Швейцарії на готель Sаntis в Швегальпі обрушилася лавина. В результаті цього інциденту постраждали щонайменше три людини.

      Надзвичайна подія трапилась пізно ввечері 10 січня, передає Lokal.

      Читайте також: Це був жах і дуже страшно, – врятований у Карпатах турист дав коментар

      У виданні зазначають, що поки відомо про 3 постраждалих, у них – незначні тілесні ушкодження. Там додають, що пошук зниклих людей довелося припинити у ніч на 11 січня через сильний снігопад.

      Один очевидець розповів, що він та його дружина прибули в готель близько 15:00 і пішли в ресторан, щоб випити пива і почитати газети.

      Потім був сильний шум і сніг навалився на задню частину ресторану,
      – сказав він.

      готель Швейцарія лавина
      На готель у Швейцарії обрушилась лавина

      Ще один очевидець подій додав, що під час сходження лавини у ресторані готелю перебували всього декілька людей. За його словами, одна людина зазнала травми руки, а щонайменше ще одна опинилась під сніговими завалами.


      Перевернута автівка поблизу готелю, на який обрушилась лавина, у Швейцарії

      Готель у Швейцарії розчищають від снігу:

      лавина як врятуватися сходження лавини
      Як врятуватися під час сходження лавини: інфографіка

      Теги: Швейцарія Надзвичайні ситуації Стихійні лиха
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Гіркота у роті: чому виникає та що робити
      сьогодні , 18:00 Гіркота у роті: чому виникає та що робити
      2071
      Задокументований секс: заступник міністра про новації в законодавстві
      сьогодні , 17:31 Задокументований секс: заступник міністра про новації в законодавстві
      Ірина Поліщук 2757
      Супершвидко та якісно: чим здивувала світ унікальна пральна машина від beko
      сьогодні , 10:00 Супершвидко та якісно: чим здивувала світ унікальна пральна машина від beko
      1533
      Прихована приватизація лікарень
      сьогодні , 17:03 Прихована приватизація лікарень
      Юрій Одарченко 1476
      Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      сьогодні , 16:39 Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      18975
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Новий рік Україна зустріне з новим бюджетом
       25 грудня 2011 , 14:03 0
      "Рід занять – священик": главу Латвійської православної церкви знайшли серед агентів КДБ
       21 грудня 2018 , 20:03
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук