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      Це був жах і дуже страшно, – врятований у Карпатах турист дав коментар

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      Жага до життя та думки про сім'ю – ось що не дало відчайдуху-екстремалу здатись у засніжених горах. Неймовірна історія, за якою 5 днів стежила вся країна, завершилася щасливо. Ігоря Грищенка – знайшли, зараз він під наглядом медиків, загрози його життю немає.

      Ігор згадує пережите випробування та приходить до тями. Зараз чоловік під наглядом медиків у відділенні реанімації Свалявської районної лікарні.

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      У нього загальне охолодження організму, обмороження пальців рук та нижніх кінцівок. загалом же загрози життю немає.

      Жага до життя, сім'я, дитина... Дві холодні ночівлі були. Копав руками в снігу лунки, щоб врятуватися. Танцював кожні 15 хвилин. Це жах, це жах і дуже страшно, тому що не знаєш, що буде далі,
      – розповів Ігор Грищенко, лижник, якого шукали п'ять днів.

      За словами лікаря Юрія Яцини, загальний стан чоловіка задовільний: "Всі системи і органи в нього працюють прекрасно. Є місцеві проблеми із пальцями".

      Усе життя киянина Ігоря Грищенка обертається навколо спорту. Йому 34, він досвідчений спортсмен, гірськолижник, тренер і президент Молодіжної асоціації екстремальних видів спорту. Саме завдяки професійній підготовці та екіпіровці йому вдалось стільки часу протриматись у засніжених горах.

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      Вперше він вийшов на зв'язок 9 січня. За кілька секунд розмови встиг повідомити приблизні координати. Проте пошуки, до яких залучили рятувальників, поліцію, лісників, волонтерів, спецтехніку і навіть гелікоптер, результатів не дали. І ось раптом напередодні ввечері Ігор знову вийшов на зв'язок. Повідомив, що перебуває біля невеличкої річки на Боржавському хребті у будиночку лісників та чує звуки гвинтокрила, який відправили на його пошуки. Проте він не встиг розпалити вогнище і привернути увагу рятувальників.

      Разом з лісниками рятувальники встановили імовірне місцеперебування цього будиночку. Він був при свідомості, на своїх ногах, досить сильно втомився, змерз,
      – розповіла речниця Держслужби рятувальників на Закарпатті  Наталія Батир.

      Приблизно опівночі рятувальники були вже біля Ігоря. Й доправили його в безпечне місце.

      Нагадаємо, ввечері 6 січня до Служби порятунку повідомлення про те, що в районі гори Гимба заблукали 2 лижників. Сповістила про це дружина одного з туристів. Одним зі зниклих лижників виявився Ігор Грищенко. О 15:40 рятувальники відшукали товариша Грищенка у задовільному стані, а його самого не вдалося знайти. Адже чоловіки, коли зрозуміли, що загубились, вирішили розділитись. 

      Грищенка шукали 5 днів і залучили до цього гелікоптер, квадрокоптер та собак. Ані рідні, ані рятувальники не втрачали надії. За долю Ігоря та за перебігом його порятунку вболівала вся країна.

      Що робити, аби вижити, потрапивши у снігову пастку в горах? Конкретні прийоми порятунку залежать від ситуації, адже люди можуть потрапити під лавину, заблукати або втратити частину спорядження. З найпершого та найпростішого:
      - Людина не має піддаватися паніці, не має втрачати самовладання.
      - Людина повинна, логічно оцінивши ситуацію, подумати, що саме може наразі врятувати її життя.
      - Не рекомендовано розділятися, гуртом у таких ситуаціях – завжди легше.


      Як врятуватись під час сходження снігової лавини

      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Новини Закарпаття Карпати ДСНС
      Джерело: 24 канал
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