Каталися на лижах у лавинонебезпечному місці: відомі подробиці про зниклих у Карпатах туристів

Одна із двох груп туристів, які заблукали у Святвечір в Карпатських горах, каталася на лижах у лавинонебезпечному місці. Іншу – досі розшукують рятувальники.

Про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін на своїй Facebook-сторінці.

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Це мав би бути цікавий та захопливий Святвечір у горах, однак пригода отримала не дуже вдале завершення... Відучора на Закарпатті проходять дві рятувальні операції,

– написав він.

Так, Чечоткін уточнив, що під час однієї рятувальної операції надзвичайники розшукували лижників, які заблукали поблизу гори Гимби.

"Спочатку рятувальки шукали туристів, що заблукали у Міжгірському районі біля гори Гимба під час катання на лижах у лавинонебезпечному місці. Двох із 3-х було знайдено ще о 23:50 6 січня. У задовільному стані їх було направлено до села Пилипець. Тіло ще одного знайшли вже сьогодні", – зазначив глава ДСНС.

Чечоткін пояснив, що ще 2 туристів наразі намагаються знайти 3 групи рятувальників.

"Іншу компанію лижників шукають і досі. 7 січня о 13:30 вийшов на зв'язок один із заблукалих. Рятувальники трьома групами прочісують місцевість щоб дістатися до потерпілих", – розповів Микола Чечоткін.

Нагадаємо, у Святвечір у Карпатських горах заблукали дві групи туристів. Двох людей вдалось врятувати ще вночі 7 січня, ще одного чоловіка по обіді знайшли мертвим.