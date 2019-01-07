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      У Карпатах знайшли тіло одного із заблукалих у Різдвяну ніч туристів

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      Поблизу Гимби рятувальники виявили тіло заблукалого туриста
      Поблизу Гимби рятувальники виявили тіло заблукалого туриста / фото з відкритих джерел

      У горах на Закарпатті рятувальники виявили тіло одного із туристів, який в ніч перед Різдвом заблукав поблизу карпатської вершини Гемби.

      Про це інформує прес-служба ДСНС у Закарпатській області.

      Читайте також: Негода в окупованому Криму: 11 туристів потрапили у снігову пастку

      Так, повідомляється, що тіло виявили близько 11:50 ранку 7 січня.

      Об 11:50 однією з пошуково-рятувальних груп було знайдено тіло третього туриста. Наразі рятувальники транспортують загиблого до найближчого населеного пункту,
      – йдеться у повідомленні ДСНС.

      Раніше 24 канал писав про те, що у Карпатах в ніч на Різдво заблукали 2 групи туристів. Зазначимо, що одна із груп попросила допомоги 6 січня о 17:00. Вони заблукали поблизу гори Гимби. Одному із туристів стало зле, і товаришам довелося залишити його та самостійно слідувати за напрямом, вказаним рятувальниками. Близько третьої години ранку професіонали ДСНС знайшли лижну маску та палиці заблукалого, однак його поруч не виявили.

      Наразі рятувальники проводять пошуки ще 2 зниклих осіб. Це 2 лижників, які пішли у гори у Святвечір, про зникнення чоловіків повідомила дружина одного із них. Мобільний зв'язок із заблукалими відсутній.

      Теги: Новини України Новини Закарпаття Жертви Надзвичайні ситуації ДСНС
      Джерело: 24 Канал
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