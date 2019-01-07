В Карпатах нашли тело одного из заблудившихся в Рождественскую ночь туристов

В горах на Закарпатье спасатели обнаружили тело одного из туристов, который в ночь перед Рождеством заблудился возле карпатской вершины Гемба.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

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Так, сообщается, что тело обнаружили около 11:50 утра 7 января.

В 11:50 одной из поисково-спасательных групп было найдено тело третьего туриста. Сейчас спасатели транспортируют погибшего до ближайшего населенного пункта,

– говорится в сообщении ГСЧС.

Ранее 24 канал писал о том, что в Карпатах в ночь на Рождество заблудились 2 группы туристов. Отметим, что одна из групп попросила помощи 6 января в 17:00. Они заблудились вблизи горы Гемба. Одному из туристов стало плохо, и товарищам пришлось оставить его и самостоятельно следовать по направлению, указанному спасателями. Около трех часов утра профессионалы ГСЧС нашли лыжную маску и палки заблудившегося, однако его рядом не обнаружили.

Сейчас спасатели ведут поиски еще 2 пропавших. Это 2 лыжников, которые ушли в горы в Сочельник, об исчезновении мужчин сообщила жена одного из них. Мобильная связь с заблудившимися отсутствует.