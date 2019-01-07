У ніч на Різдво у Карпатах заблукали туристи: їх досі шукають

Святвечір на Закарпатті видався неспокійним: місцевим рятувальникам надійшло 2 повідомлення про загублених туристів. Трьох досі не вдалось розшукати.

Про це інформує прес-служба ДСНС у Закарпатській області.

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Так, там повідомляють, що перший виклик надійшов до Служби порятунку 6 січня о 17:00 від туристів, які займались фрірайдом на вершині гори Гимба Міжгірського району.

В умовах поганої видимості вони втратили орієнтири та заблукали. На їхні пошуки відразу направили відділення гірських пошуковців.

Підтримуючи із заблукалими телефонний зв’язок, рятувальники порадили чоловікам рухатися у бік села Березники Свалявського району, однак ті, знехтували рекомендаціями рятувальників, та вирішили підійматись крутими схилами у бік вершини гори,

– зазначають у ДСНС.

Аж о 00:15 рятувальники знайшли двох туристів і ті повідомили, що їхній товариш не зміг продовжити з ними маршрут та залишився чекати на допомогу у горах. Залишивши рятувальникам GPS-координати третього, туристи були доправлені до місця їх тимчасового проживання.

Рятувальники ж, своєю чергою, продовжили шукати третього долучивши до пошукових робіт ще два гірські пошукові-рятувальні відділення. Близько третьої години ранку професіонали ДСНС знайшли лижну маску та палиці заблукалого, однак його поруч не виявили.

Того ж вечора, 6 січня, до Служби порятунку надійшло ще одне повідомлення про те, що в районі гори Гимба заблукали двоє лижників. Сповістила про це рятувальників о 20:20 дружина одного з туристів. Мобільний зв’язок із заблукалими відсутній,

– додають у екстреній службі.

Загалом до пошуків залучено 16 рятувальників та 3 одиниці техніки.