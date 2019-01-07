У Карпатах заблукали туристи: один із них вийшов на зв'язок

Один із заблукалих в горах у Різдвяну ніч туристів вийшов на зв'язок із рятувальниками. Доля ще одного зниклого – наразі невідома.

Раніше 24 канал повідомляв, що у Святвечір у Карпатських горах заблукали дві групи туристів. Двох людей вдалось врятувати ще вночі 7 січня, ще одного чоловіка по обіді знайшли мертвим.

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О 13:30 7 січня один із туристів вийшов на зв'язок, доля ще одного туриста наразі лишається невідомою. Пошуки тривають,

– повідомили у ДСНС.

На цей момент до рятувально-пошукової операції залучені 27 осіб та 7 одиниць техніки.

Пошуки ускладнені несприятливими погодними умовами. У Карпатах зараз сильний вітер, місцями туман, температура повітря до -10 градусів та йде сніг. Товщина снігового покрову сягає 1,5 метра. До того ж існує лавино-небезпечна обстановка 3 ступеню.