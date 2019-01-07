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      В Карпатах заблудились туристы: один из них вышел на связь

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      В Карпатах заблудились туристы, продолжаются поиски 1 человека
      В Карпатах заблудились туристы, продолжаются поиски 1 человека / Иллюстративное фото

      Один из заблудившихся в горах в Рождественскую ночь туристов вышел на связь со спасателями. Судьба еще одного пропавшего пока неизвестна.

      Ранее 24 канал сообщал, что в Сочельник в Карпатских горах заблудились две группы туристов. Двух человек удалось спасти еще ночью 7 января, еще одного мужчину после обеда нашли мертвым.

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      В 13:30 7 января один из туристов вышел на связь, судьба еще одного туриста пока остается неизвестной. Поиски продолжаются,
      – сообщили в ГСЧС.

      На данный момент к спасательно-поисковой операции привлечены 27 человек и 7 единиц техники.

      Поиски осложнены неблагоприятными погодными условиями. В Карпатах сейчас сильный ветер, местами туман, температура воздуха до -10 градусов и идет снег. Толщина снежного покрова достигает 1,5 метра. К тому же существует лавинно-опасная обстановка 3 степени.

      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие ГСЧС Новости Закарпатья
      Источник: 24 Канал
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