В Карпатах заблудились туристы: один из них вышел на связь

Один из заблудившихся в горах в Рождественскую ночь туристов вышел на связь со спасателями. Судьба еще одного пропавшего пока неизвестна.

Ранее 24 канал сообщал, что в Сочельник в Карпатских горах заблудились две группы туристов. Двух человек удалось спасти еще ночью 7 января, еще одного мужчину после обеда нашли мертвым.

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В 13:30 7 января один из туристов вышел на связь, судьба еще одного туриста пока остается неизвестной. Поиски продолжаются,

– сообщили в ГСЧС.

На данный момент к спасательно-поисковой операции привлечены 27 человек и 7 единиц техники.

Поиски осложнены неблагоприятными погодными условиями. В Карпатах сейчас сильный ветер, местами туман, температура воздуха до -10 градусов и идет снег. Толщина снежного покрова достигает 1,5 метра. К тому же существует лавинно-опасная обстановка 3 степени.