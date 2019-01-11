Это ужас и очень страшно, – спасенный в Карпатах турист дал комментарий

Жажда жизни и мысли о семье – вот что не дало отчаянному экстремалу сдаться в заснеженных горах. Невероятная история, за которой 5 дней следила вся страна, завершилась счастливо. Игоря Грищенко – нашли, сейчас он под наблюдением медиков, угрозы его жизни нет.

Игорь вспоминает пережитое испытание и приходит в себя. Сейчас мужчина под наблюдением медиков в отделении реанимации Свалявской районной больницы.

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У него общее охлаждение организма, обморожение пальцев рук и нижних конечностей. в целом же угрозы жизни нет.

Жажда жизни, семья, ребенок... Две холодные ночевки были. Копал руками в снегу лунки, чтобы спастись. Танцевал каждые 15 минут. Это ужас, это ужас и очень страшно, потому что не знаешь, что будет дальше,

– рассказал Игорь Грищенко, лыжник, которого искали пять дней.

По словам врача Юрия Яцыны, общее состояние мужчины удовлетворительное: "Все системы и органы у него работают прекрасно. Есть местные проблемы с пальцами".

Вся жизнь киевлянина Игоря Грищенко вращается вокруг спорта. Ему 34, он опытный спортсмен, горнолыжник, тренер и президент Молодежной ассоциации экстремальных видов спорта. Именно благодаря профессиональной подготовке и экипировке ему удалось столько времени продержаться в заснеженных горах.

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Впервые он вышел на связь 9 января. За несколько секунд разговора успел сообщить примерные координаты. Однако поиски, к которым привлекли спасателей, полицию, лесников, волонтеров, спецтехнику и даже вертолет, результатов не дали. И вот вдруг накануне вечером Игорь снова вышел на связь. Сообщил, что находится возле небольшой реки на Боржавском хребте в домике лесников и слышит звуки вертолета, который отправили на его поиски. Однако он не успел разжечь костер и привлечь внимание спасателей.

Вместе с лесниками спасатели установили вероятное местопребывание этого домика. Он был в сознании, на своих ногах, довольно сильно устал, замерз,

– рассказала пресс-секретарь Госслужбы спасателей на Закарпатье Наталья Батыр.

Примерно в полночь спасатели были уже у Игоря. И доставили его в безопасное место.

Напомним, вечером 6 января в Службу спасения сообщение о том, что в районе горы Гымба заблудились 2 лыжников. Сообщила об этом жена одного из туристов. Одним из пропавших лыжников оказался Игорь Грищенко. В 15:40 спасатели нашли товарища Грищенко в удовлетворительном состоянии, а его самого не удалось найти. Так как мужчины, когда поняли, что потерялись, решили разделиться.



Грищенко искали 5 дней и привлекли для этого вертолет, квадрокоптер и собак. Ни родные, ни спасатели не теряли надежды. За судьбу Игоря и за ход его спасения болела вся страна.

Что делать, чтобы выжить, попав в снежную ловушку в горах? Конкретные приемы спасения зависят от ситуации, ведь люди могут попасть под лавину, заблудиться или потерять часть снаряжения. Из самого первого и самого простого:

– Человек не должен поддаваться панике, не должен терять самообладание.

– Человек должен, логично оценив ситуацию, подумать, что именно может сейчас спасти его жизнь.

– Не рекомендуется разделяться, вместе в таких ситуациях – всегда легче.





Как спастись во время схода снежной лавины