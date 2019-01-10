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      Спасатели нашли заблудившегося в Карпатах лыжника

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      Пропавший в Карпатах турист Игорь Грищенко сообщил о месте своего пребывания
      Пропавший в Карпатах турист Игорь Грищенко сообщил о месте своего пребывания / Фото из открытых источников

      В четверг, 10 января, спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям нашли заблудившегося в Межгорском районе Закарпатья туриста Игоря Грищенко.

      Об этом сообщила его жена Валерия в соцсети.

      Читайте также: Поиски заблудившегося лыжника в Карпатах продолжаются: что известно о туристе и спасательной операции

      Накануне мужчина рассказал, что находится в домике лесника возле небольшой реки на Боржавском хребте.

      Отметим, что лыжник, который еще 6 января на Сочельник потерялся в Карпатах, несколько раз выходил на связь. Известно, что он и его товарищ заблудились в районе горы Гымба, одного мужчину нашли еще 7 января, второго – искали четверо суток.

      Пропавший лыжник – 34-летний Игорь Грищенко – опытный спортсмен-экстремал, тренер по лыжному спорту и президент ассоциации экстремальных видов спорта. В Киеве он тренировал других спортсменов. Вероятно, именно благодаря профессиональной подготовке ему удалось так долго продержаться в заснеженных горах.

      Позже появилась оперативная информация на сайте ГСЧС о спасении пропавшего киевлянина.

       

      Спасатели транспортировали его в ближайший населенный пункт где передали  врачам скорой помощи. Сейчас парнем занимаются медики.

      Как турист Игорь Грищенко потерялся в Карпатах?
      Вечером 6 января в службу спасения сообщили о том, что в районе горы Гымба заблудились 2 лыжников. Сообщила об этом жена одного из туристов. Одним из пропавших лыжников оказался Игорь Грищенко. В 15:40 спасатели нашли товарища Грищенко в удовлетворительном состоянии, а его самого не удалось найти. Ведь мужчины, когда поняли, что потерялись, решили разделиться.

      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Новости Закарпатья ГСЧС Карпаты
      Источник: 24 канал
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