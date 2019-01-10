Спасатели нашли заблудившегося в Карпатах лыжника

В четверг, 10 января, спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям нашли заблудившегося в Межгорском районе Закарпатья туриста Игоря Грищенко.

Об этом сообщила его жена Валерия в соцсети.

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Накануне мужчина рассказал, что находится в домике лесника возле небольшой реки на Боржавском хребте.

Отметим, что лыжник, который еще 6 января на Сочельник потерялся в Карпатах, несколько раз выходил на связь. Известно, что он и его товарищ заблудились в районе горы Гымба, одного мужчину нашли еще 7 января, второго – искали четверо суток.

Пропавший лыжник – 34-летний Игорь Грищенко – опытный спортсмен-экстремал, тренер по лыжному спорту и президент ассоциации экстремальных видов спорта. В Киеве он тренировал других спортсменов. Вероятно, именно благодаря профессиональной подготовке ему удалось так долго продержаться в заснеженных горах.

Позже появилась оперативная информация на сайте ГСЧС о спасении пропавшего киевлянина.

Спасатели транспортировали его в ближайший населенный пункт где передали врачам скорой помощи. Сейчас парнем занимаются медики.

Как турист Игорь Грищенко потерялся в Карпатах?

Вечером 6 января в службу спасения сообщили о том, что в районе горы Гымба заблудились 2 лыжников. Сообщила об этом жена одного из туристов. Одним из пропавших лыжников оказался Игорь Грищенко. В 15:40 спасатели нашли товарища Грищенко в удовлетворительном состоянии, а его самого не удалось найти. Ведь мужчины, когда поняли, что потерялись, решили разделиться.