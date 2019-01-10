Поиски лыжника в Карпатах продолжаются: что известно о туристе и спасательной операции
Лыжник, который еще 6 января на Сочельник потерялся в Карпатах, вышел на связь. Известно, что он и его товарищ заблудились в районе горы Гимба, одного мужчину нашли еще 7 января, второго – ищут уже пятые сутки. Вчера, 9 января, заблудившийся турист вышел на связь и сообщил о своем местонахождении.
Спасатели ГСЧС сообщили, что 9 января ориентировочно в 15:00 мужчина вышел на связь с товарищем и рассказал, что находится возле неизвестной ему горной реки.
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Лыжником, которого уже пятые сутки ищут спасатели оказался 34-летний Игорь Грищенко. Он подготовленный и опытный спортсмен-экстремал, тренер по лыжному спорту и президент ассоциации экстремальных видов спорта. В Киеве он тренировал других спортсменов. Вероятно, именно благодаря профессиональной подготовке ему удается так долго держаться в заснеженных горах. Дома его ждут жена и маленькая дочка.
Игорь Грищенко
В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 06:00, 10 января, заблудившегося туриста пока не нашли, поисково-спасательные операции продолжаются. В общем в поиске от Госслужбы принимают участие 39 спасателей и семь единиц техники. Также специалистам помогают волонтеры, лесники и полиция.
Спасатели не прекращают поиски несмотря на плохую видимость и снежные заносы. Заблудившегося туриста ищут аж четыре группы спасателей.
Что произошло в Карпатах 6 января и сколько туристов потерялись?
На Сочельник местным спасателям поступило 2 сообщения о потерявшихся туристах. Первый вызов поступил в Службу спасения 6 января в 17:00 от туристов, которые занимались фрирайдом на вершине горы Гимба Межгорского района. В условиях плохой видимости они потеряли ориентиры и заблудились. На их поиски сразу направили отделение горных поисковиков.
Аж в 00:15 спасатели нашли двух туристов и те сообщили, что их товарищ не смог продолжить с ними маршрут и остался ждать помощи в горах. Оставив спасателям GPS-координаты третьего, туристы были доставлены к месту их временного проживания. Около 11:50 утра 7 января спасатели нашли тело туриста, который не смог пойти вместе с друзьями и остался ждать спасателей.
В тот же вечер, 6 января, в Службу спасения поступило еще одно сообщение о том, что в районе горы Гимба заблудились двое лыжников. Сообщила об этом спасателям в 20:20 жена одного из туристов. В 15:40 спасатели нашли одного из туристов из второй поисково-спасательной операции. Спасатели оценили состояние туриста как удовлетворительное.
Сейчас продолжаются поиски его товарища: мужчины, когда поняли, что потерялись, решили разделиться. 8 января спасатели безрезультатно пытались отыскать мужчину из второй группы. 9 января лыжник дал о себе знать, однако его продолжают искать.
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