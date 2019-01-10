Пошуки заблукалого лижника у Карпатах тривають: що відомо про туриста та рятувальну операцію

Лижник, який ще 6 січня на Святвечір загубився у Карпатах вийшов на зв'язок. Відомо, що він та його товариш заблукали у районі гори Гимба, одного чоловіка знайшли ще 7 січня, другого – шукають вже п'яту добу. Вчора, 9 січня, заблуканий турист вийшов на зв'язок та повідомив про своє місцеперебування.

Рятувальники ДСНС повідомили, що 9 січня орієнтовно 15:00 чоловік вийшов на зв'язок із товаришем та розповів, що знаходиться біля невідомої йому гірської річки.

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Лижником, якого вже п'яту добу шукають рятувальники виявився 34-річний Ігор Грищенко. Він підготовлений і досвідчений спортсмен-екстремал, тренер з лижного спорту і президент асоціації екстремальних видів спорту. У Києві він тренував інших спортсменів. Ймовірно, саме завдяки професійній підготовці йому вдається так довго триматися в засніжених горах. Вдома його чекають дружина і маленька донька.



Ігор Грищенко

У ДСНС повідомили, що станом на 06:00, 10 січня, заблукалого туриста поки що не знайшли, пошуково-рятувальні операції тривають. Загалом у пошуку від Держслужби беруть участь 39 рятувальників та сім одиниць техніки. Також професіоналам допомагають волонтери, лісники та поліція.

Рятувальники не припиняють пошуки попри погану видимість і снігові замети. Заблукалого туриста шукають аж чотири групи рятувальників.

Що сталось у Карпатах 6 січня та скільки туристів загубились? На Святвечір місцевим рятувальникам надійшло 2 повідомлення про загублених туристів. Перший виклик надійшов до Служби порятунку 6 січня о 17:00 від туристів, які займались фрірайдом на вершині гори Гимба Міжгірського району. В умовах поганої видимості вони втратили орієнтири та заблукали. На їхні пошуки відразу направили відділення гірських пошуковців.



Аж о 00:15 рятувальники знайшли двох туристів і ті повідомили, що їхній товариш не зміг продовжити з ними маршрут та залишився чекати на допомогу у горах. Залишивши рятувальникам GPS-координати третього, туристи були доправлені до місця їх тимчасового проживання. Близько 11:50 ранку 7 січня рятувальники знайшли тіло туриста, який не зміг піти разом із друзями та залишився чекати на рятувальників.



Того ж вечора, 6 січня, до Служби порятунку надійшло ще одне повідомлення про те, що в районі гори Гимба заблукали двоє лижників. Сповістила про це рятувальників о 20:20 дружина одного з туристів. О 15:40 рятувальники відшукали одного з туристів з другої пошуково-рятувальної операції. Рятувальники оцінили стан туриста як задовільний.



Наразі тривають пошуки його товариша: чоловіки, коли зрозуміли, що загубились, вирішили розділитись. 8 січня рятувальники безрезультатно намагались відшукати чоловіка з другої групи. 9 січня лижник дав про себе знати, проте його продовжують шукати.