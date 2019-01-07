У Карпатах знайшли одного із загублених туристів, його товариша досі шукають

Рятувальники знайшли одного зі зниклих у ніч на Різдво українських туристів. На чоловіка 1986 року народження натрапили поблизу підніжжя гори Стій зі сторони Свалявського району.

Про це інформує прес-служба ДСНС у Закарпатській області.

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О 15:40 рятувальники відшукали одного з туристів з другої пошуково-рятувальної операції, що тривала від вчорашньої доби у гірській місцевості Міжгірського району,

– йдеться у повідомленні.

Відомо, що чоловік приїхав на відпочинок у Карпати із Києва, він 1986 року народження. Рятувальники оцінили стан туриста як задовільний.

Наразі тривають пошуки його товариша: чоловіки, коли зрозуміли, що загубились, вирішили розділитись.

"Зараз тривають пошуки його товариша, адже як з’ясувалось, під час блукання у горах вони вирішили розділитись та пішли у різні сторони", – додають у ДСНС.

Нагадаємо, у Святвечір у Карпатських горах заблукали дві групи туристів. Двох людей вдалось врятувати ще вночі 7 січня, ще одного чоловіка по обіді знайшли мертвим.