В Карпатах нашли одного из потерявшихся туристов, его товарища до сих пор ищут

Спасатели нашли одного из пропавших в ночь на Рождество украинских туристов. Мужчину 1986 года рождения нашли у подножия горы Стой со стороны Свалявского района.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

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В 15:40 спасатели нашли одного из туристов из второй поисково-спасательной операции, которая длилась со вчерашних суток в горной местности Межгорского района,

– говорится в сообщении.

Известно, что мужчина приехал на отдых в Карпаты из Киева, он 1986 года рождения. Спасатели оценили состояние туриста как удовлетворительное.

Сейчас продолжаются поиски его товарища: мужчины, когда поняли, что потерялись, решили разделиться.

"Сейчас продолжаются поиски его товарища, ведь как оказалось, во время блуждания в горах они решили разделиться и пошли в разные стороны", – добавляют в ГСЧС.

Напомним, в Сочельник в Карпатских горах заблудились две группы туристов. Двух человек удалось спасти еще ночью 7 января, еще одного мужчину после обеда нашли мертвым.