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      В Карпатах нашли одного из потерявшихся туристов, его товарища до сих пор ищут

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      Фото сделано во время поисково-спасательной операции
      Фото сделано во время поисково-спасательной операции / Из соцсетей

      Спасатели нашли одного из пропавших в ночь на Рождество украинских туристов. Мужчину 1986 года рождения нашли у подножия горы Стой со стороны Свалявского района.

      Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

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      В 15:40 спасатели нашли одного из туристов из второй поисково-спасательной операции, которая длилась со вчерашних суток в горной местности Межгорского района,
      – говорится в сообщении.

      Известно, что мужчина приехал на отдых в Карпаты из Киева, он 1986 года рождения. Спасатели оценили состояние туриста как удовлетворительное.

      Сейчас продолжаются поиски его товарища: мужчины, когда поняли, что потерялись, решили разделиться.

      "Сейчас продолжаются поиски его товарища, ведь как оказалось, во время блуждания в горах они решили разделиться и пошли в разные стороны", – добавляют в ГСЧС.

      Напомним, в Сочельник в Карпатских горах заблудились две группы туристов. Двух человек удалось спасти еще ночью 7 января, еще одного мужчину после обеда нашли мертвым.

      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Новости Закарпатья ГСЧС
      Источник: 24 Канал
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