Турист, який ще на Святвечір загубився у Карпатах, вийшов на зв'язок

Турист, який 6 січня разом з приятелем заблукав у Карпатах в районі гори Гимба, вийшов на зв'язок. Одного чоловіка знайшли ще 7 січня, другого – шукають вже четверту добу.

Про це повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Близько 15 години чоловіку вдалося додзвонитися до товариша і повідомити, що він дійшов до невідомої йому гірської річки.

Рятувальники продовжують обстежувати місцевість у Міжгірському районі, враховуючи отриману інформацію. Пошуки тривають, – зазначили в ДСНС.

Що сталось у Карпатах 6 січня і скільки туристів загубились?Святвечір на Закарпатті видався неспокійним: місцевим рятувальникам надійшло 2 повідомлення про загублених туристів. Перший виклик надійшов до Служби порятунку 6 січня о 17:00 від туристів, які займались фрірайдом на вершині гори Гимба Міжгірського району. В умовах поганої видимості вони втратили орієнтири та заблукали. На їхні пошуки відразу направили відділення гірських пошуковців.



Аж о 00:15 рятувальники знайшли двох туристів і ті повідомили, що їхній товариш не зміг продовжити з ними маршрут та залишився чекати на допомогу у горах. Залишивши рятувальникам GPS-координати третього, туристи були доправлені до місця їх тимчасового проживання.



Рятувальники ж, своєю чергою, продовжили шукати третього долучивши до пошукових робіт ще два гірські пошукові-рятувальні відділення. Близько третьої години ранку 7 січня професіонали ДСНС знайшли лижну маску та палиці заблукалого, однак його поруч не виявили.



Того ж вечора, 6 січня, до Служби порятунку надійшло ще одне повідомлення про те, що в районі гори Гимба заблукали двоє лижників. Сповістила про це рятувальників о 20:20 дружина одного з туристів.



Близько 11:50 ранку 7 січня рятувальники знайшли тіло туриста, який не зміг піти разом із друзями та залишився чекати на рятувальників.



О 15:40 рятувальники відшукали одного з туристів з другої пошуково-рятувальної операції. Рятувальники оцінили стан туриста як задовільний. Та наразі тривають пошуки його товариша: чоловіки, коли зрозуміли, що загубились, вирішили розділитись.



8 січня рятувальники безрезультатно намагались відшукати чоловіка з другої групи. 9 січня лижник дав про себе знати, проте його продовжують шукати.